UN: Epstinovi dosjei mogli bi predstavljati zločine protiv čovječnosti

Specijalisti za ljudska prava UN-a upozorili su da dosjei povezani s pokojnim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein) ukazuju na postojanje globalne kriminalne mreže koja bi mogla predstavljati zločine protiv čovječnosti.

Navode da su zločini opisani u dokumentima koje je objavilo Američko ministarstvo pravosuđa počinjeni u kontekstu supremacističkih uvjerenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije. Ti zločini pokazuju komodifikaciju i dehumanizaciju žena i djevojčica, izvijestio je Reuters kasno jučer.

Zakonski prag

- Razmjeri, priroda i transnacionalni doseg ovih zločina protiv žena i djevojčica toliko su ozbiljni da bi se za neke od njih razumno moglo smatrati da ispunjavaju zakonski prag zločina protiv čovječnosti - naveli su specijalisti u izjavi.

Istaknuli su da optužbe iz dosjea zahtijevaju neovisnu, temeljitu i nepristrasnu istragu te da bi se trebalo ispitati i kako je bilo moguće da se takvi zločini događaju tako dugo. Ministarstvo pravosuđa SAD nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Zakon koji je u novembru prošle godine sa širokom dvostranačkom podrškom odobrio Kongres nalaže da svi dosjei povezani s Epstinom budu javno objavljeni. UN-ovi specijalisti izrazili su zabrinutost zbog "ozbiljnih propusta u poštovanju propisa i pogrešnih redakcija" koje su otkrile osjetljive podatke o žrtvama. Dosad je u objavljenim dokumentima identificirano više od 1.200 žrtava.

Institucionalno manipuliranje

- Oklijevanje da se informacije u potpunosti otkriju ili da se prošire istrage ostavilo je mnoge preživjele traumatiziranima, izloženima onome što opisuju kao institucionalno manipuliranje - naveli su iz UN-a.

Objava dokumenata Ministarstva pravosuđa otkrila je Epstinove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta, i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe za prostituciju, uključujući traženje maloljetne djevojke.

Epstin je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. nakon što je ponovno uhapšen zbog federalnih optužbi za seksualno iskorištavanje maloljetnika. Njegova smrt službeno je proglašena samoubistvom.