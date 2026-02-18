Australska političarka govorila o muslimanima i poručila da ne postoje dobri

Polin Henson (Pauline Hanson), liderica antiimigracione stranke One Nation, izjavila je da bi Australija trebala zauzeti "čvrst stav" prema islamu i radikalizaciji. Australski povjerenik za borbu protiv rasne diskriminacije zatražio je izvinjenje zbog ove izjave.

- Njihova religija me zabrinjava, zbog onoga što piše u Kur'anu: oni mrze zapadnjake, i u tome je suština svega. Kažete: 'Oh, pa ima dobrih muslimana'. Pa, žao mi je, kako možete, znate, reći da postoje dobri muslimani - kazala je senatorica za Sky News Australia.

Komentari koji "stigmatiziraju i obezvređuju" ljude doprinose povećanju straha i produbljivanju podjela, rekao je povjerenik za rasnu diskriminaciju Giridharan Sivaraman.

- Onima koji govore o važnosti društvene kohezije: ne možete je graditi izoliranjem, omalovažavanjem ili bacanjem sumnje na čitavu grupu Australaca - kazao je.

Jedinstvo počinje s poštovanjem, naveo je u saopćenju.

- Pozivam senatoricu Hanson da povuče svoje izjave i uputi izvinjenje muslimanskim Australcima - navodi se.

Hanson je ranije tog dana ublažila svoj stav, kazavši za javni servis ABC da zapravo ne vjeruje da ne postoje dobri muslimani.

Dodala je, međutim, da joj je žao ako je uvrijedila bilo koga "ko ne vjeruje u šerijatski zakon, ili višestruke brakove, ili želi dovoditi nevjeste ISIL-a, ili ljude iz Gaze koji vjeruju u kalifat".

Ministar unutrašnjih poslova Toni Burk (Tony Burke) izjavio je jučer da su njeni komentari bili "pogrešni i okrutni" te nedostojni nekoga ko obavlja javnu funkciju.

Nedavne ankete pokazuju da stranka One Nation Pauline Hanson nadmašuje glavnu desno orijentiranu opozicionu koaliciju Liberalne i Nacionalne stranke.

Ipak, nije jasno kako bi se podrška One Nation u anketama mogla pretočiti u uspjeh na općim izborima.

One Nation ima jednog zastupnika u federalnom donjem domu parlamenta koji broji 150 mjesta te četiri senatora u federalnom gornjem domu od 76 mjesta.

Sljedeći opći izbori u Australiji moraju biti održani najkasnije do maja 2028. godine.