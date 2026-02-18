Vatikan neće učestvovati u Trampovom "Odboru za mir"

Vatikan neće učestvovati u takozvanoj inicijativi "Odbora za mir" američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), izjavio je kardinal Pietro Parolin, najviši diplomatski zvaničnik Vatikana, dodajući da bi napore za rješavanje kriznih situacija trebale voditi Ujedinjene nacije.

Papa Lav, prvi američki papa i kritičar nekih Trampovih politika, pozvan je da se pridruži odboru u januaru.

Prema Trampovom planu za Gazu, koji je doveo do krhkog primirja u oktobru, odbor je trebao nadgledati privremenu upravu Gaze. Tramp je nakon toga rekao da će odbor, s njim kao predsjedavajućim, biti proširen kako bi se bavio globalnim sukobima. Odbor će u četvrtak održati svoj prvi sastanak u Washingtonu kako bi razgovarao o obnovi Gaze.

Italija i Evropska unija su saopštile da njihovi predstavnici planiraju prisustvovati kao posmatrači jer se nisu pridružili odboru.

- Sveta Stolica "neće učestvovati u Odboru za mir zbog njegove posebne prirode, koja očigledno nije karakteristična za druge države. Jedna od briga je da na međunarodnom nivou prije svega UN treba da upravlja ovim kriznim situacijama. Ovo je jedna od tačaka na kojima smo insistirali - rekao je Polin.

Mnogi stručnjaci za ljudska prava kažu da je Trampovo nadgledanje poslova strane teritorije podsjećalo na kolonijalnu strukturu. Odbor osnovan prošlog mjeseca suočio se i sa kritikama zbog toga što nije uključio Palestince.

Zemlje su oprezno reagovale na Trampov poziv, a stručnjaci su zabrinuti da bi odbor mogao potkopati UN. Neki od bliskoistočnih saveznika Washingtona su se pridružili, ali zapadni saveznici su do sada ostali po strani.