Ukrajina i Rusija nastavljaju pregovore u Ženevi bez nagovještaja napretka

Ukrajinski i ruski pregovarači trebali bi u srijedu u Ženevi nastaviti drugi krug mirovnih pregovora pod američkim posredovanjem, iako nijedna strana nije signalizirala da je bliže okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata.

Ključno pitanje

Razgovori su najnoviji diplomatski pokušaj zaustavljanja borbi u kojima su ubijene stotine hiljada ljudi, milioni prisiljeni na bijeg i desetkovan je veći dio istočne i južne Ukrajine.

Sjedinjene Države zalažu se za kraj gotovo četverogodišnjeg rata, ali nisu uspjele posredovati u postizanju kompromisa između Moskve i Kijeva o ključnom pitanju teritorija.

Dva prethodna kruga pregovora između dvije strane u Abu Dhabiju nisu donijela napredak.

- Posljednji razgovori bili su vrlo napeti - rekao je izvor blizak ruskoj delegaciji za AFP.

- Trajali su šest sati. Sada su završeni - izjavio je izvor koji je želio ostati anoniman.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u svom večernjem obraćanju da je spreman "brzo krenuti prema vrijednom sporazumu o okončanju rata", ali je doveo u pitanje ozbiljnost Rusije u vezi s mirom.

- Šta žele - dodao je, optužujući ih da daju prioritet raketnim napadima nad "pravom diplomatijom".

Rusija je pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022., a sukob koji je uslijedio rezultirao je plimnim valom uništenja koji je ostavio kompletne gradove u ruševinama.

Za pregovore u Ženevi, Kremlj je ponovno imenovao nacionalističkog jastreba i bivšeg ministra kulture Vladimira Medinskog kao glavnog pregovarača.

Idući koraci

Ukrajinski ministar nacionalne sigurnosti Rustem Umerov predvodio je delegaciju Kijeva i rekao je da će se pregovori nastaviti u srijedu.

Zahvalio je Vašingtonu na posredovanju i rekao da je obavijestio evropske saveznike o rezultatima prvog kruga pregovora, za koje je rekao da su se usmjerili na "praktična pitanja i mehaniku mogućih rješenja" sukoba.

- Završio sam odvojeni sastanak s predstavnicima Sjedinjenih Država i evropskih partnera - Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije i Švicarske - napisao je on na Telegramu.

- Razgovarali smo o rezultatima današnjeg kruga pregovora i uskladili naše pristupe o daljnjim koracima – naveo je.

Zelenski je više puta rekao da se od njegove zemlje traži da napravi nesrazmjerne kompromise u poređenju s Rusijom.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izvršio pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor, rekavši da „bolje da brzo dođu za pregovarački stol“.

Zelenski je u utorak za Axios rekao da „nije fer“ što Tramp stalno poziva Ukrajinu da posreduje u dogovoru, dodajući da se trajni mir neće postići ako se „pobjeda“ jednostavno preda Rusiji.

- Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne odluka - rekao je Zelenski.

Nade u napredak ostaju niske.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da ne očekuju veće vijesti od prvog dana razgovora.