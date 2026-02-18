Smotrič najavio provođenje politike 'poticanja migracije' Palestinaca s okupiranih teritorija

Izraelski krajnje desničarski ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich) izjavio je da će provoditi politiku "poticanja migracije" Palestinaca s okupirane Zapadne obale i Pojasa Gaze, izvijestili su izraelski mediji u srijedu.

- Uklonit ćemo ideju arapske terorističke države - izjavio je Smotrih govoreći na dešavanju koje je organizirala njegova Stranka vjerskog cionizma u utorak navečer.

- Konačno ćemo, formalno i praktično poništiti proklete sporazume iz Osla i krenuti putem prema suverenitetu, istovremeno podstičući emigraciju iz Gaze i Judeje i Samarije. Ne postoji drugo dugoročno rješenje - kazao je.

Od prošle sedmice, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je niz mjera koje podržavaju ministri krajnje desnice kako bi se pooštrila kontrola nad Zapadnom obalom, uključujući područja kojima upravlja Palestinska uprava prema sporazumima iz Osla, koji su na snazi ​​od 1990-ih.

U utorak su UN-ove misije 85 zemalja osudile mjere, za koje kritičari kažu da predstavljaju de facto aneksiju palestinske teritorije, prenosi Reuters.