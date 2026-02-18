Bijes i razočarenje u Kijevu zbog Amerikanaca: Zelenski govorio šta bi se desilo da poslušaju Trampov savjet

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za vršenje nesrazmjernog pritiska na Kijev kako bi se ubrzalo postizanje mirovnog rješenja u ratu s Rusijom koji traje gotovo četiri godine.

U intervjuu za Axios, Zelenski je sugerisao da pozivi Ukrajini na ustupke riskiraju podrivanje javne podrške u domovini, te je situaciju ocijenio kao nepravednu.

Zelenski je tokom telefonskog intervjua, objavljenog u utorak, rekao da "nije fer" što Tramp javno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, da poduzme korake ka napretku u mirovnim pregovorima.

- Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne konačna odluka - rekao je Zelenski, referirajući se na Trampove učestale pozive Kijevu da brzo sjedne za pregovarački sto.

Podsjetimo, Tramp je u ponedjeljak, govoreći u avionu Air Force One, poručio:

- Ukrajina mora brzo doći za stol. To je sve što vam kažem - poručio je Tramp.

Američki predsjednik je u posljednjih nekoliko dana dva puta naznačio da odgovornost za napredak u pregovorima leži uglavnom na Ukrajini i njenom rukovodstvu.

Zelenski je sugerisao da je politički možda lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na Rusiju, ali je upozorio da se Kijev ne smije predstavljati kao glavna prepreka miru.

Teritorijalni ustupci i referendum

Ukrajinski predsjednik je naglasio da bi svaki mirovni okvir koji zahtijeva od Ukrajine da preda teritoriju koju ruske snage trenutno ne okupiraju u regiji Donbasa naišao na žestoko odbijanje birača ako bi se stavio na referendum.

Prema riječima Zelenskog, Rusija trenutno kontroliše oko 88 posto Donbasa. On je istakao da bi prepuštanje ostatka regije bilo neprihvatljivo za ukrajinsku javnost.

- Emotivno, ljudi to nikada neće oprostiti. Nikada - rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajinci ne bi oprostili ni njemu ni Sjedinjenim Američkim Državama ako bi se predalo još zemlje.

- To je dio naše zemlje, svi ti građani, zastava, zemlja - ističe Zelenski.

Ponovio je svoj poziv na zamrzavanje pozicija duž trenutnih linija fronta, tvrdeći da bi formalizacija postojeće linije dodira u pregovaračkom dokumentu mogla dobiti podršku javnosti, za razliku od novih teritorijalnih gubitaka.

Intervju je vođen u trenutku dok se pregovarači SAD-a, Ukrajine i Rusije sastaju u Ženevi radi razgovora usmjerenih na postizanje potencijalnog rješenja.

Zelenski je zahvalio Trampu na njegovim mirovnim naporima i napravio razliku između predsjednikovih javnih izjava i privatnih diplomatskih kanala. Naveo je da njegovi razgovori s Trumpovim izaslanikom Stivom Vitkofom (Steveom Witkoffom) i predsjednikovim zetom Džerardom Kušnerom (Jaredom Kushnerom) nisu uključivali isti nivo pritiska.

- Poštujemo jedni druge - rekao je Zelenski, dodajući da on "nije osoba" koja lako popušta pod vanjskim pritiskom.

Dok se pregovori nastavljaju, izjave Zelenskog naglašavaju delikatnu ravnotežu s kojom se Kijev suočava: traženje diplomatskih puteva za okončanje rata uz istovremeno očuvanje domaćeg političkog legitimiteta i teritorijalnog integriteta.