Blokirana deportacija studenta koji je predvodio proteste za Gazu

Imigracioni sudija blokirao je administraciji Donalda Trampa (Trump) deportaciju Mohsena Mahdavija (Mahdawi), palestinskog postdiplomskog studenta koji je predvodio proteste protiv Izraela i rata u Gazi.

Sutkinja Nina Froes navela je da je obustavila predmet zbog proceduralne greške vladinih advokata, koji nisu propisno ovjerili službeni dokument koji su željeli koristiti kao dokaz.

Najnoviji udarac

Trampova administracija može uložiti žalbu na ovu odluku. Ipak, presuda predstavlja najnoviji udarac saveznim vlastima u širokoj kampanji da protjeraju propalestinske aktiviste na kampusima i druge koji su izražavali kritiku Izraela.

Prošlog mjeseca drugi imigracioni sudija blokirao je pokušaj vlade da deportuje postdiplomsku studenticu Univerziteta Tufts, Rumejsu Ozturk (Rümeysu Öztürk), zbog autorskog teksta u kojem je kritikovala reakciju univerziteta na rat u Gazi.

Mahdavi, koji je posljednju deceniju legalni stalni rezident SAD, rođen je u izbjegličkom kampu na izraelski okupiranoj Zapadnoj obali. Uhapšen je od strane imigracionih agenata tokom intervjua za državljanstvo u aprilu prošle godine, ali ga je dvije sedmice kasnije pustio federalni sudija.

U mjesecima koji su uslijedili, vlada je nastavila nastojanja da ga deportuje, pozivajući se na dopis državnog sekretara Marca Rubija u kojem se tvrdi da se stranci mogu protjerati iz zemlje ako njihovo prisustvo može narušiti vanjskopolitičke interese SAD.

Nepravilno ovjeren

Vladini advokati su imigracionom sudu dostavili fotokopiju tog dokumenta, ali ga, kako je sutkinja navela, nisu ovjerili na način koji zahtijeva savezni zakon.

- Zahvalan sam sudu što je ispoštovao vladavinu prava i povukao crtu pred pokušajima vlade da zgazi pravo na pravičan postupak. Ova odluka je važan korak ka očuvanju onoga što je strah pokušao uništiti: prava da se govori u ime mira i pravde - naveo je Mahdavi u saopćenju koje su objavili njegovi advokati.

Mahdavi je pokrenuo i poseban spor pred saveznim sudom u kojem tvrdi da je bio nezakonito zadržan. Taj postupak je i dalje u toku, rekli su njegovi advokati.

U email saopćenju Tricia McLaughlin, glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti, predstavila je Mahdavija kao vođu "pro-terorističkih nereda" kojem treba biti oduzeta viza.

- Nijedan aktivistički sudija, ni ovaj ni bilo koji drugi, neće nas spriječiti da to uradimo - dodala je.