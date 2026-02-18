Kanadska vojska na -50 stepeni celzijusa izvodi vojne vježbe

Vojnici vojske Kanade hrabro su se suočili s ekstremnom hladnoćom u utorak dok su izvodili arktičku vojnu vježbu, praveći rupe u debelom ledu u pripremi za vježbu uranjanja u hladnu vodu.

Temperatura uz efekt vjetra pala je do minus 50 stepeni Celzijusa, prema svjedoku Reutersa, dok su vojnici učestvovali u Operaciji Nanook, godišnjoj seriji vježbi koje pokazuju kanadsku sposobnost da djeluje i brani svoj arktički teritorij. Vježba se održava većim dijelom u Sjeverozapadnim teritorijama Kanade.

Vježbe se izvode u saradnji s lokalnim autohtonim zajednicama i teritorijalnim partnerima, kombinujući vojnu sposobnost s tradicionalnim znanjem koje je ključno za preživljavanje u surovim uvjetima regije.