Tramp sve bliži vojnoj akciji: Pitanje je trenutka kada će udariti na Iran?

Administracija Donalda Trampa bliža je velikom ratu na Bliskom istoku, a on bi mogao početi vrlo uskoro, javlja Axios.

Američka vojna operacija u Iranu vjerovatno bi bila masovna, višenedeljna kampanja koja bi više ličila na pravi rat nego na prošlomjesečnu preciznu operaciju u Venecueli, navode izvori.

Šta je na kocki?

Izvori napominju da bi se vjerojatno radilo o zajedničkoj američko-izraelskoj kampanji znatno šireg opsega – i opasnijoj za tamošnji režim – od dvanaestodnevnog rata pod vodstvom Izraela prošlog juna, kojem su se SAD na kraju pridružile kako bi uništile iranska podzemna nuklearna postrojenja.

Takav bi rat imao dramatične posljedice za cijelu regiju i goleme implikacije za preostale tri godine Trampova predsjedničkog mandata. S obzirom na to da su pažnja Kongresa i javnosti zaokupljene drugim temama, gotovo da i nema javne rasprave o onome što bi mogla biti najznačajnija američka vojna intervencija na Bliskom istoku u posljednjih desetak godina.

Dvostruki pristup

Tramp je početkom januara bio na korak do napada na Iran zbog režimskog krvavog gušenja prosvjeda u kojem su ubijene hiljade ljudi. No, kad je taj trenutak prošao, administracija se prebacila na dvostruki pristup – nuklearni pregovori uz istovremeno masovno gomilanje vojne sile.

Odgodom i dovođenjem tolike vojne sile, Tramp je podigao uloge i očekivanja o tome kako bi operacija izgledala ako dogovor ne uspije. A trenutno se dogovor ne čini vjerojatnim, kažu izvori Axiosa.

Pregovori u Ženevi bez većeg pomaka

Savjetnici američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner i Stiv Vitkof, sastali su se jučer u Ženevi s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem. Razgovori su trajali tri sata.

Obje strane nakon sastanka poručile su da je ostvaren "napredak", no razlike su i dalje velike, a američki dužnosnici, kako piše Axios, nisu optimistični kada je riječ o mogućnosti njihovog brzog premošćivanja.

"Crvene linije koje Iran ne želi priznati"

Američki potpredsjednik Džej Di Vens rekao je za Fox News da su razgovori "u nekim aspektima prošli dobro", ali da je "u drugim bilo vrlo jasno da je predsjednik postavio neke crvene linije koje Iranci zasad nisu spremni priznati i na njima raditi".

Vance je pritom jasno dao do znanja da, iako Tramp želi postići dogovor, mogao bi zaključiti da je diplomacija "dosegnula svoj prirodni kraj".

Američka armada raste iz dana u dan

U međuvremenu, američko vojno prisustvo u regiji dodatno je ojačano. Trampova armada sada uključuje dva nosača zrakoplova, dvanaest ratnih brodova, stotine borbenih zrakoplova i više sistema protuzračne odbrane. Dio te vojne sile još je na putu prema Bliskom istoku.

Prema podacima koje navodi Axios, više od 150 američkih vojnih teretnih letova prebacilo je u regiju sustave naoružanja i streljivo. Samo u posljednja 24 sata dodatnih 50 borbenih zrakoplova — F-35, F-22 i F-16 — upućeno je prema tom području.

"Šef gubi strpljenje"

Zastoj s Iranom traje toliko dugo da su mnogi Amerikanci na njega, kako navode izvori za Axios, postali gotovo ravnodušni. No rat bi, upozoravaju, mogao izbiti prije i biti mnogo veći nego što većina javnosti očekuje.

Trampovo istodobno vojno i retoričko zaoštravanje situacije otežava mu povlačenje bez značajnih ustupaka Irana u vezi s njegovim nuklearnim programom. Kako piše Axios, njegovi savjetnici raspoređivanje tolikog vojnog potencijala ne doživljavaju kao blef.

- S Trampom je sve moguće. No svi znakovi upućuju na to da će povući okidač ako pregovori propadnu - navodi Axios.

Prema informacijama koje su dva izraelska dužnosnika dala za Axios, izraelska vlada, koja zagovara maksimalistički scenarij usmjeren ne samo na iranski nuklearni i raketni program nego i na promjenu režima, priprema se za mogućnost rata u roku od nekoliko dana.

Neki američki izvori rekli su za Axios da bi SAD-u moglo trebati više vremena. Republikanski senator Lindzi Grejem izjavio je da bi do udara moglo doći za nekoliko sedmica. No drugi smatraju da bi vremenski okvir mogao biti i kraći.

- Šef gubi strpljenje. Neki oko njega ga upozoravaju da ne ide u rat s Iranom, ali mislim da postoji 90 posto šanse da ćemo u sljedećih nekoliko sedmica vidjeti kinetičku akciju - rekao je jedan Trampov savjetnik za Axios.

Rat bliže nego diplomatski proboj

Američki dužnosnici poručili su nakon jučerašnjeg sastanka da Iran u roku od dva tjedna mora dostaviti detaljan prijedlog.

Axios podsjeća da je 19. juna prošle godine Bijela kuća također postavila dvotjedni rok u kojem je Tramp trebao odlučiti hoće li nastaviti pregovore ili narediti napade. Tri dana kasnije pokrenuo je operaciju "Midnight Hammer", u kojoj su žestoko napadnuta iranska nuklearna postrojenja.

Kako zaključuje Axios, nema naznaka da je diplomatski proboj s Iranom na vidiku. No sve je više pokazatelja da bi rat mogao biti neizbježan.