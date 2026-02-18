Pustili ga iz zatvora, ubio dvoje ljudi: Opet ga pustili, ubio još dvoje

U ruskoj republici Sahi (Jakutiji) policija je uhapsila muškarca osumnjičenog za ubistvo dvoje ljudi, nakon što je prethodno dvaput bio prijevremeno pušten iz zatvora kako bi se borio u Ukrajini, piše The Moscow Times.

Riječ je o Viktoru Savvinovu, koji je prvi put pušten iz zatvora 2023. godine potpisavši ugovor s ruskim Ministarstvom odbrane. Tada je služio jedanaestogodišnju kaznu zbog ubistva žene počinjenog tri godine ranije. Već 2024. godine ponovno je uhićen i osuđen na dvadeset godina zatvora zbog ubistva poznanika i starije učiteljice Valentine Fjodorove.

No, u julu 2025. opet je pušten na slobodu nakon potpisivanja novog vojnog ugovora. Dva mjeseca kasnije hospitaliziran je, navodi lokalni medij Sakhaday, a zatim je pobjegao iz bolnice u susjednoj republici Burjatiji.

Kći ubijene Fjodorove izjavila je za Sakhaday da je nakon njegovog bijega višekratno upozoravala policijske službenike o tome gdje se Savvinov nalazi. “Pola godine živjela sam u strahu za svoju djecu i rodbinu”, rekla je žena čiji identitet nije objavljen.

Savvinov je sada osumnjičen da je u subotu ubio muškarca i ženu, izvijestili su lokalni mediji. Prema navodima barem jednog medija, policija ga je uhapsila u nedjelju u noćnom klubu u Jakutsku, glavnom gradu republike. Lokalne vlasti još nisu javno komentarisale ni navodno uhićenje ni nove optužbe za ubistvo.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, istraživački novinari otkrili su da su ruski vojnici po povratku kući s ratišta ubili ili povrijedili više od 1000 ljudi.