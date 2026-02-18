Satelitski snimci otkrivaju betonski štit na iranskoj vojnoj lokaciji

Satelitski snimci pokazuju da je Iran nedavno izgradio betonski štit iznad novog objekta na osjetljivoj vojnoj lokaciji i prekrio ga zemljom, usred napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, na lokaciji koju je Izrael navodno bombardovao 2024. godine.

Stručnjaci koji su analizirali snimke navode da je Iran zakopao ulaze u tunele na nuklearnom postrojenju koje su SAD bombardovale tokom 12-dnevnog rata Izraela s Iranom prošle godine.

- Ovi snimci nude uvid u iranske aktivnosti na lokacijama koje su u središtu napetosti s Izraelom i SAD-om. Vašington nastoji pregovarati o sporazumu s Teheranom o njegovom nuklearnom programu, ali prijeti vojnom akcijom ako pregovori propadnu - ističu analitičari.

Oko 30 kilometara jugoistočno od Teherana, kompleks je jedna od najosjetljivijih vojnih lokacija u Iranu. Zapadne obavještajne službe navode da je Teheran tamo prije više od dvije decenije vršio testove relevantne za detonacije nuklearnih bombi.

Iran negira da traži atomsko oružje, dok Izrael tvrdi da je napao ovaj kompleks u oktobru 2024. godine. Satelitski snimci napravljeni prije i poslije napada pokazuju veliku štetu na pravougaonoj zgradi u Parčinu, a sada je vidljiva i rekonstrukcija objekta.

Kompleks u Isfahanu jedan je od tri iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma koja su SAD bombardovale u junu. Osim postrojenja koja su dio nuklearnog ciklusa goriva, Isfahan uključuje i podzemno područje gdje je, prema riječima diplomata, uskladišten veliki dio iranskog obogaćenog uranijuma.

Satelitski snimci sa kraja januara pokazuju nove napore Irana da zakopa dva ulaza u tunele unutar kompleksa, navodi Institut za nauku i međunarodnu sigurnost.

U ažuriranju od 9. februara navedeno je da je i treći ulaz zatrpan zemljom, što znači da su svi ulazi u kompleks tunela sada potpuno zatvoreni.