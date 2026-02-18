Da li Orban gubi vlast: Kladionice daju veliku prednost njegovom protukandidatu

U Mađarskoj se u aprilu ove godine održavaju važni parlamentarni izbori za koje analitičari ocjenjuju da bi mogli odrediti budući kurs te zemlje u narednim godinama.

Ankete pokazuju da je Peter Mađar, glavni protivkandidat mađarskog premijera Viktora Orbana u prednosti, a taj trend pokazuju i kladionice.

Kvote daju prednost opoziciji

Prema kvotama u mađarskim kladionicama, Mađar ima čak 59 odsto šanse da postane mađarski premijer, dok su šanse Orbana da ostane u fotelji tek 38 odsto.

Izborna geografija kao ključni faktor

Međutim, analitičari upozoravaju da to još uvijek ne znači da će i razlika biti ovolika. Naime, čak i ako Tisza, partija koju predvodi Mađar, vodi po ukupnom broju glasova, postojeća izborna geografija i granice izbornih jedinica, koje idu u prilog Fideszu, partiji Viktora Orbana, znače da bi pretvaranje glasova u parlamentarnu većinu moglo biti znatno neizvjesnije nego što sugerišu zbirni rezultati anketa.