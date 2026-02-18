Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PETER MAĐAR

Da li Orban gubi vlast: Kladionice daju veliku prednost njegovom protukandidatu

Analitičari upozoravaju da to još uvijek ne znači da će i razlika biti ovolika

AP

D. H.

18.2.2026

U Mađarskoj se u aprilu ove godine održavaju važni parlamentarni izbori za koje analitičari ocjenjuju da bi mogli odrediti budući kurs te zemlje u narednim godinama.

Ankete pokazuju da je Peter Mađar, glavni protivkandidat mađarskog premijera Viktora Orbana u prednosti, a taj trend pokazuju i kladionice.

Kvote daju prednost opoziciji

Prema kvotama u mađarskim kladionicama, Mađar ima čak 59 odsto šanse da postane mađarski premijer, dok su šanse Orbana da ostane u fotelji tek 38 odsto.

Izborna geografija kao ključni faktor

Međutim, analitičari upozoravaju da to još uvijek ne znači da će i razlika biti ovolika. Naime, čak i ako Tisza, partija koju predvodi Mađar, vodi po ukupnom broju glasova, postojeća izborna geografija i granice izbornih jedinica, koje idu u prilog Fideszu, partiji Viktora Orbana, znače da bi pretvaranje glasova u parlamentarnu većinu moglo biti znatno neizvjesnije nego što sugerišu zbirni rezultati anketa.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.