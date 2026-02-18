Britanska policija istražuje privatne letove Epstina kroz aerodrome Stansted, Luton i Birmingham

Britanska policija provjerava da li je Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein) trgovao ljudima putem privatnih letova na aerodrome Stansted, Luton i Birmingham u periodu od ranih 1990-ih do 2018. godine. Tri regionalne policijske službe u Velikoj Britaniji objavile su da razmatraju informacije o privatnim letovima povezanim s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein) nakon što je američka vlada krajem januara objavila milione dokumenata o ovom kasnije preminulom osuđenom seksualnom prestupniku. Policija Eseksa saopćila je da analizira letove na aerodromu Stansted, smještenom na sjeveroistoku Londona, dok je Policija Bedfordshirea navela da razmatra letove koji su odlazili i dolazili na aerodrom Luton, na sjeverozapadu britanske prijestolnice. Policija Zapadnog Midlandsa potvrdila je da procjenjuje dokaze povezane s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein) koji se odnose na aerodrom Birmingham.

Ove procjene nisu potpuna krivična istraga, ali slijede formiranje nacionalne koordinacione grupe koja pomaže pojedinačnim policijskim službama da preispitaju veze Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) s Velikom Britanijom ili britanskim državljanima. U saopćenju Nacionalnog vijeća šefova policije navedeno je: - Nastavljamo raditi zajednički na procjeni detalja koji se objavljuju kako bismo razumjeli svaki potencijalni utjecaj proistekao iz miliona dokumenata koji su objavljeni."

Britanski javni servis BBC prošle godine izvijestio je da nepotpuni dnevnici letova i manifesti pokazuju kako je 87 letova povezanih s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein) sletjelo ili poletjelo s britanskih aerodroma u periodu od ranih 1990-ih do 2018. godine, pri čemu su među putnicima bile navedene i neidentifikovane "ženske" osobe. Agencija Reuters nije mogla samostalno potvrditi navode iz izvještaja BBC-a. Dokumenti iz tzv. Epsteinovih spisa, koje je pregledao Reuters, sadrže više referenci na aerodrom Stansted, uključujući jednu u kojoj se razmatra da li žena iz Rusije, koja ima američku vizu, može presjedati na tom aerodromu. Spisi također uključuju desetine spominjanja britanskih viza.