TENZIJE MEĐU DRŽAVAMA

Iran spreman za invaziju, pripremio groblje za 5.000 američkih vojnika u Teheranu

Bila je potrebna zasebna lokacija jer američki vojnici ne mogu biti pokopani na muslimanskom mezarju

Pripremljeni grobovi. Platforma X

A. O.

18.2.2026

Na periferiji Teherana pripremljeno je hiljadu grobova za američke vojnike, prenosi Tehran Times.

Glavni direktor najvećeg teheranskog groblja, Beheshte Zahra (Beheshte Zahraa), rekao je: "Bila je potrebna zasebna lokacija jer američki vojnici ne mogu biti pokopani na muslimanskom mezarju", prenosi Tehran Times.

Napominje se da je ovo svojevrsna taktika odvraćanja i protivmjera, uslijed povećanih tenzija i prijetnji Sjedinjenih Američkih Država vazdušnim udarima ili čak invazijom.

Prema današnjim izvještajima portala Axios, u Sjedinjenim Američkim Državama osjeća se atmosfera prema kojoj je rat s Iranom neizbježan.

Najnoviji izvještaji ukazuju da bi Sjedinjene Američke Države, pod vodstvom administracije predsjednika Donald Tramp (Donald Trump), mogle biti bliže pokretanju velike vojne operacije protiv Irana nego što većina Amerikanaca shvata, pri čemu bi konflikt mogao početi u narednim sedmicama, navodi Axios.

U operaciji koja bi po svojoj veličini i trajanju značajno nadmašila prošlomjesečnu preciznu akciju u Venezueli, Sjedinjene Američke Države bi se vjerovatno udružile s Izrael u široj i dugotrajnoj kampanji protiv Islamske Republike, navodi Axios.

Navodno, diplomatski pokušaji da se riješe sporna pitanja ostaju bez dogovora.

