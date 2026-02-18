Iran spreman za invaziju, pripremio groblje za 5.000 američkih vojnika u Teheranu

Na periferiji Teherana pripremljeno je hiljadu grobova za američke vojnike, prenosi Tehran Times.

Glavni direktor najvećeg teheranskog groblja, Beheshte Zahra (Beheshte Zahraa), rekao je: "Bila je potrebna zasebna lokacija jer američki vojnici ne mogu biti pokopani na muslimanskom mezarju", prenosi Tehran Times.

Napominje se da je ovo svojevrsna taktika odvraćanja i protivmjera, uslijed povećanih tenzija i prijetnji Sjedinjenih Američkih Država vazdušnim udarima ili čak invazijom.

Prema današnjim izvještajima portala Axios, u Sjedinjenim Američkim Državama osjeća se atmosfera prema kojoj je rat s Iranom neizbježan.