U lavini poginulo osam skijaša, preživjeli se zaštitili ceradama

U lavini u planinama Sierra Nevade u Kaliforniji poginulo je osam skijaša, a jedan se smatra nestalim, objavile su vlasti u srijedu o jednoj od najsmrtnonosnijih nesreća te vrste u američkoj historiji. Spasioci su došli do šestero preživjelih po sniježnoj oluji koja je u Sierru posljednjih dana nanijela nekoliko metara novog snijega.

Lavina se dogodila u 11:30 sati kod Castle Peaka u Truckeeu u Kaliforniji, 15 kilometara sjeverno od jezera Tahoe i zatrpala skupinu skijaša.