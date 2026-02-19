Napad u skate parku: Jedna osoba ubijena, teško povrijeđen tinejdžer

U Northamptonu, u skate parku, dogodio se napad nožem u kojem je jedan muškarac ubijen, a tinejdžer u kritičnom stanju.

Policija je pokrenula istragu ubistva nakon dojave da su dvije osobe izbodene tokom svađe u parku u četvrti Briar Hill, piše The Guardian.

- Nažalost, uprkos velikim naporima građana i hitnih službi, muškarac u 20-ima proglašen je mrtvim na mjestu događaja, a tinejdžer je prevezen u bolnicu s povredama opasnim po život. On je i dalje u kritičnom stanju - saopćila je policija Northamptonshirea.

Uhapšene četiri osobe

Zbog incidenta su uhapšene četiri osobe koje se nalaze u policijskom pritvoru. Riječ je o dvojici tinejdžera te jednom muškarcu i ženi, a svi su iz Northamptona. Glavna inspektorica Torie Harrison izjavila je kako se radi o tragičnom incidentu te da su misli policije s porodicama stradalih.

- Svjesni smo da ovakvi događaji mogu izazvati zabrinutost u susjedstvu i široj zajednici. Želim sve uvjeriti da naš tim predanih službenika ubrzano radi na utvrđivanju svih okolnosti - poručila je.

Pojačane ophodnje

Najavila je i pojačane policijske ophodnje na tom području.

- Potičem sve koji su zabrinuti da se obrate našim službenicima, koji će im rado pomoći. Hapšenja su provedena vrlo brzo i istraga se nastavlja ubrzanim tempom. Uprkos tome, i dalje pozivam sve svjedoke ili bilo koga ko ima informacije, a još nam se nije javio, da to učini - dodala je.

Policija je izvijestila da će park ostati ograđen dok traje uviđaj, a građane su pozvali da izbjegavaju to područje jer je incident utjecao i na saobraćaj na nekoliko okolnih cesta. Uz pojačane patrole, policija će provoditi i pretrage od vrata do vrata. Uputili su i poziv svima koji posjeduju snimke s nadzornih kamera ili mobitela da im se jave.

Oglasilo se i vijeće Zapadnog Northamptonshirea.

- Šokirani smo i ožalošćeni ovim strašnim incidentom u Briar Hillu. Ako ste svjedočili događaju ili imate bilo kakve informacije, molimo vas da se što prije javite policiji - objavili su na Facebooku.