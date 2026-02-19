Bivši predsjednik Južne Koreje osuđen na doživotni zatvor

Bivši predsjednik Južne Koreje Yoon Suk Yeol osuđen je na doživotni zatvor zbog organizovanja pobune i pokušaja uvođenja vanrednog stanja 2024. godine, a sudija je kazao da je svojim djelima narušio ustavni poredak.

Sud je utvrdio da je Yoon zaista naredio vojsci da uhapsi određene osobe, uključujući i sadašnjeg južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga, koji je u to vrijeme bio vođa opozicije.

Sud također vjeruje da je Yoon imao namjeru paralizirati političke aktivnosti unutar Narodne skupštine, rekao je sudija Ji Gwi-yeon.

Sud kaže da je suština ovog slučaja da je Yoon poslao vojne trupe u Parlament kada je proglasio vanredno stanje u decembru 2024. godine.

Tužioci tvrde da je Yoon planirao ovo vanredno stanje već godinu dana prije decembra 2024. godine.

Međutim, sud ne vidi dovoljno dokaza koji bi potkrijepili materijalne dokaze za te tvrdnje.