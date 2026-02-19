Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZBOG POBUNE

Bivši predsjednik Južne Koreje osuđen na doživotni zatvor

Naredio vojsci da uhapsi određene osobe, uključujući i sadašnjeg južnokorejskog predsjednika

Bivši predsjednik Južne Koreje. AP

Dž. R.

19.2.2026

Bivši predsjednik Južne Koreje Yoon Suk Yeol osuđen je na doživotni zatvor zbog organizovanja pobune i pokušaja uvođenja vanrednog stanja 2024. godine, a sudija je kazao da je svojim djelima narušio ustavni poredak.

Sud je utvrdio da je Yoon zaista naredio vojsci da uhapsi određene osobe, uključujući i sadašnjeg južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga, koji je u to vrijeme bio vođa opozicije.

Sud također vjeruje da je Yoon imao namjeru paralizirati političke aktivnosti unutar Narodne skupštine, rekao je sudija Ji Gwi-yeon.

Sud kaže da je suština ovog slučaja da je Yoon poslao vojne trupe u Parlament kada je proglasio vanredno stanje u decembru 2024. godine.

Tužioci tvrde da je Yoon planirao ovo vanredno stanje već godinu dana prije decembra 2024. godine.

Međutim, sud ne vidi dovoljno dokaza koji bi potkrijepili materijalne dokaze za te tvrdnje.

# JUŽNA KOREJA
# YOON SUK YEOL
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.