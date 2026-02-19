Ovo je Putinova Rusija: Uniformirani tinejdžeri u crkvi s puškama

Na društvenim mrežama širi se snimka iz Rusije na kojoj se vidi skupina maloljetnika u uniformama kako u prostoru pravoslavne crkve rukuje automatskim oružjem.
Prema navodima ukrajinskih medija, snimka je nastala u selu Obuhovo u Moskovskoj oblasti, gdje je jedna crkva Ruske pravoslavne crkve organizirala obuku iz rukovanja vatrenim oružjem za tinejdžere.
Na objavljenim kadrovima vide se maloljetnici koji, pod nadzorom instruktora, demonstriraju vještine baratanja automatskim puškama unutar crkvene dvorane. U pozadini su vidljive ikone i drugi vjerski simboli.
"Vojna obuka" u crkvenom prostoru
Prema istom izvoru, riječ je o dijelu programa koji se predstavlja kao “tečaj mladog vojnika”, a održava se u prostorima crkve. Na snimci se vidi kako instruktori nadziru mlade dok drže i podižu oružje.
Takve aktivnosti povezuju s djelovanjem tzv. vojno-patriotskih klubova koji nerijetko djeluju djeluju uz potporu pojedinih crkvenih struktura.