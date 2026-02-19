Objavljena prva fotografija hapšenja bivšeg princa Endrua

U javnosti se pojavila prva fotografija hapšenja Endrua Mauntbatena Vindzora, rođenog brata kralja Čarlsa, koji je uhapšen upravo na svoj 66. rođendan.

Bivši vojvoda od Jorka sumnjiči se za zloupotrebu službenog položaja, a posljednjih godina bio je pod snažnim pritiskom javnosti zbog višestrukih povezivanja s pokojnim milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom.

Endru je u više navrata negirao da je počinio bilo kakvo krivično djelo. Nakon objavljivanja Epstinovih dokumenata, odrekao se svih kraljevskih titula, dok ga je njegov brat udaljio iz rezidencije Rojal Lodž i preselio na dio imanja u Norfolku.

Jutros su, na dan njegovog rođendana, na to imanje stigli policijski službenici u civilu. Nedugo zatim potvrđeno je da je bivši princ lišen slobode.

Policija u zvaničnom saopćenju nije otkrila identitet osobe "koja je privedena u Norfolku", navodeći tek da je riječ o muškarcu starom oko 60 godina.

Ipak, na objavljenim fotografijama vidi se princ Endru, vidno blijed, kako ga odvoze u civilnom džipu. U ovom trenutku nije poznato da li je riječ o privatnom vozilu ili službenom policijskom automobilu.