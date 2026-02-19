Endru uhapšen pred očima svijeta, sumnja se da je ovo rekao pedofilu Epstinu: Spektakularan pad kontroverznog kraljevića

Bivši princ Endru uhapšen je danas, a slučaj vojvode od Yorka predstavlja jedan od najvećih skandala u modernoj historiji britanske kraljevske porodice. Godine poricanja, pravnih bitaka i pojavljivanja novih, šokantnih dokaza kulminirale su konačnom policijskom akcijom.

Bivši princ Endru uhapšen na rođendan

Bivši princ Endru uhapšen je danas, čime je dugogodišnja saga dobila svoj dramatičan epilog. Prema izvještajima s mjesta događaja, policijska vozila opkolila su njegovo luksuzno imanje, stvarajući atmosferu opsade. Policija mu je stavila lisice na ruke upravo na njegov rođendan.

Ovo hapšenje dolazi nakon niza novih dokaza koji su nedvosmisleno ukazivali na to da je bivši princ Andrew lagao o prirodi i trajanju svog odnosa s osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom.

Otkrivanje državnih tajni

Samo nekoliko dana prije hapšenja, otkriveno je da je Endru, dok je obavljao funkciju britanskog trgovinskog izaslanika, Epstinu proslijedio strogo povjerljive dokumente. U decembru 2010. godine poslao mu je izvještaj o "visokovrijednim komercijalnim prilikama“ u Afganistanu, koji je sadržavao detalje o nalazištima zlata, uranijuma, nafte i gasa. Osim toga, slao je i službene izvještaje sa svojih posjeta Singapuru, Hong Kongu i Vijetnamu, kršeći obavezu čuvanja povjerljivosti osjetljivih informacija.

Fotografije kćerki kao "poklon“ Epstinu

Među najbizarnijim otkrićima u novim dosjeima nalaze se fotografije Andrewovih kćerki, princeza Beatris i Judžin, koje je njihov otac slao Epstinu. Iako je Endru tvrdio da je prekinuo kontakt s Epstinom 2010. godine, e-mailovi pokazuju da je fotografije kćerki sa zimovanja i humanitarnih događaja slao tokom 2011. i 2012. godine. U jednoj prepisci iz 2010. godine, njegova bivša supruga Sara Ferguson čak poziva Epstina na Endruov 50. rođendan, obećavajući „tajanstvenu nestašnost“.

Dokaz o lažnom svjedočenju

Ključni trenutak koji je vjerovatno doveo do obnove istrage i interesa FBI-ja bio je e-mail iz februara 2011. godine. U njemu Endru piše Epstinu: „Ostat ćemo u kontaktu i uskoro ćemo se opet igrati.“ Ova poruka direktno je opovrgla njegovu odbranu iz intervjua za BBC, u kojem je tvrdio da je prekinuo sve veze s Epsteinom još u decembru 2010. godine.

Zbog ovakvih nedosljednosti, FBI je sastavio listu od 12 pitanja za princa, tražeći detalje o svakoj ženi koju je upoznao preko Epstina i njegove saradnice Gislejn Maksvel.

Skandalozne fotografije

U januaru 2026. godine američko Ministarstvo pravde objavilo je nove spise koji su sadržavali fotografije na kojima se vidi princ Endru kako kleči iznad žene koja leži na podu. Na fotografijama, za koje nije naveden datum, vidi se kako muškarac dodiruje stomak žene, dok treća fotografija prikazuje Endru kako gleda direktno u kameru. Iako ove fotografije same po sebi ne predstavljaju dokaz krivičnog djela, dodatno su narušile njegov već ozbiljno kompromitovan ugled.

"Nevidljivi čovjek" i naručivanje djevojaka

Raniji dokumenti iz 2025. godine otkrili su prepisku iz 2001. i 2002. godine u kojoj se Endru potpisivao kao „A“ ili „Nevidljivi čovjek“. U tim e-mailovima tražio je od Gislejn Maksvel da mu organizuje sastanke s „neprikladnim prijateljima“. Maksvel je u njegovo ime tražila „ljubazne, diskretne i zabavne“ djevojke za ono što je nazivala „dvonožnim razgledanjem“.

Memoari Virdžinije Đufre: optužbe za zlostavljanje

Najmračniji dio priče dolazi iz posthumnih memoaraVirdžinije Đufre, žrtve koja je optužila Endru aza seksualno zlostavljanje. U knjizi „Ničija djevojka“ opisala je tri susreta s princom. Prvi se dogodio u Londonu 2001. godine, kada su nakon izlaska završili zajedno, a Endru se ponašao kao da je odnos s njom njegovo pravo po rođenju. Đufre je također opisala događaje na Epstinovom privatnom ostrvu u kojima su učestvovali Endru, Epstin i više mladih djevojaka.

Tragično, Virdžinija Đufre preminula je u aprilu 2025. godine u Australiji, ostavivši poruku da je teret zlostavljanja postao nepodnošljiv. Njena smrt i posthumno objavljena knjiga bili su presudni faktori koji su natjerali Endrua da se u oktobru 2025. godine odrekne svih titula i povuče iz javnog života, priznajući da optužbe ozbiljno štete kralju i monarhiji.