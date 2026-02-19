Većina Amerikanaca nakon Epstinovih datoteka smatra da moćnici prolaze nekažnjeno za krivična djela

Amerikanci vjeruju da su bogati i moćni ljudi rijetko pozvani na odgovornost, otkrila je nova anketa Reutersa/Ipsosa nakon objavljivanja miliona zapisa o vezama pokojnog seksualnog prijestupnika Džeferija Epstina (Jeffreyja Epsteina) u elitnim američkim poslovnim i političkim krugovima.

Oko 69 posto ispitanika u četverodnevnoj anketi, koja je završena u ponedjeljak, reklo je da su njihovi stavovi "veoma dobro" ili "izuzetno dobro" obuhvaćeni izjavom da Epstinovi dosijei "pokazuju da su moćni ljudi u SAD-u rijetko odgovorni za svoje postupke".

Još 17 posto je reklo da ta izjava "donekle dobro" opisuje njihove stavove, dok je 11 posto reklo da ona ne odražava njihovo razmišljanje. Među republikancima i demokratama, više od 80 posto je reklo da ta izjava opisuje njihovo razmišljanje barem donekle dobro.

Po nalogu Kongresa, američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je gomilu dokumenata koji povezuju pokojnog finansijera s nizom istaknutih ljudi u politici, finansijama, akademskoj zajednici i biznisu, kako prije tako i nakon što se 2008. godine izjasnio krivim po optužbama za prostituciju, uključujući navođenje maloljetnice.

Politička glavobolja

Epstinova smrt 2019. godine u ćeliji zatvora na Menhetnu (Manhattanu), nakon njegovog hapšenja pod optužbom za seksualnu trgovinu maloljetnicima, proglašena je samoubistvom. Skandal se pokazao kao trajna politička glavobolja za predsjednika Donalda Trampa, koji je dugo potpirivao sumnje oko Epstina i kojeg prate kritike da njegova administracija nije u potpunosti otkrila sve što je američka vlada znala o tom slučaju. Objelodanjivanja su počela uzrokovati pad istaknutih ljudi. Izvršni direktori u Goldman Sachsu i Hyatt Hotels su podnijeli ostavke.

Drugi su zadržali moćne funkcije. Trampov sekretar za trgovinu Hovard Lutnik (Howard Lutnick) očigledno je posjetio Epstinovo privatno ostrvo radi ručka 2012. godine i pozvao ga na prikupljanje sredstava 2015. godine za Hilari Klinton (Hillary Clinton), Trampovu demokratsku rivalku na predsjedničkim izborima 2016. godine, pokazuju mejlovi.

Dr. Mehmet Oz, Trampov administrator američkih centara za Medicare i Medicaid usluge, poslao je putem maila pozivnicu za proslavu Valentinova 2016. godine Epstinu, pokazuju dokumenti Ministarstva pravosuđa. Ni Lutnik ni Oz nisu optuženi za krivična djela.

Republikanski predsjednik, koji se intenzivno družio s Epstinom 1990-ih i 2000-ih, negirao je bilo kakvo saznanje o finansijerovim zločinima i kaže da je prekinuo veze početkom 2000-ih, prije Epstinovog sporazuma o priznanju krivice.

Niska očekivanja

Iako Amerikanci generalno imaju niska očekivanja da će elita biti pozvana na odgovornost, donekle su podijeljeni po stranačkim linijama oko toga koliko dugo bi se nacija još trebala zadržavati na aferi Epstin.

Upitani da li je njihovo mišljenje dobro opisano izjavom da je "vrijeme da zemlja prestane govoriti o Epstinovim dosijeima", 67 posto republikanskih ispitanika u anketi reklo je da to odražava njihovo razmišljanje barem donekle dobro, dok je samo 21 posto demokrata reklo isto.

Anketa Reutersa/Ipsosa, sprovedena putem interneta i širom zemlje, prikupila je odgovore od 1.117 odraslih Amerikanaca i imala je marginu greške od 3 procentna poena.