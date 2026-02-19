Trampova administracija planira da u Gazi izgradi vojnu bazu za 5.000 ljudi

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra izgradnju velike vojne baze u Gazi kapaciteta do 5.000 ljudi, koja bi se prostirala na više od 350 jutara, objavio je Guardian pozivajući se na ugovorne dokumente Odbora za mir u koje je imao uvid.

Prema tim dokumentima, lokacija je zamišljena kao operativna baza budućih Međunarodnih stabilizacionih snaga, planiranih kao multinacionalna vojna formacija. Ove snage predstavljaju dio novouspostavljenog Odbora za mir, tijela koje bi trebalo upravljati Gazom. Odborom predsjedava Donald Tramp, dok značajnu ulogu u njegovom radu ima i njegov zet Džared Kušner.

Planovi predviđaju faznu izgradnju vojnog kompleksa dimenzija 1.400 puta 1.100 metara. Baza bi bila okružena sa 26 oklopnih osmatračkih kula postavljenih na prikolicama, a uključivala bi strelište za lako naoružanje, bunkere i skladišta za vojnu opremu. Cijeli prostor bio bi ograđen bodljikavom žicom.

Utvrđenje je planirano na suhom ravničarskom području u južnoj Gazi, obraslom slanom žbunastom vegetacijom i bijelim grmovima metiljike, na terenu prekrivenom iskrivljenim metalom od višegodišnjeg izraelskog bombardovanja. Guardian navodi da je pregledao snimke tog područja. Izvor upoznat s planiranjem izjavio je za Guardian da je manjoj grupi ponuđača, međunarodnim građevinskim kompanijama s iskustvom rada u ratnim zonama, lokacija već predstavljena tokom obilaska terena.

Prema navodima, vlada Indonezije ponudila je slanje do 8.000 vojnika. Predsjednik Indonezije bio je među četvoricom lidera jugoistočne Azije planiranih za učešće na inauguracionom sastanku Odbora za mir u Vašingtonu.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija dao je ovlaštenje Odboru za mir da formira privremene Međunarodne stabilizacione snage u Gazi. Prema Ujedinjenim nacijama, zadatak tih snaga bio bi osiguravanje granica Gaze i očuvanje mira, zaštita civila te obuka i podrška "provjerenim palestinskim policijskim snagama".

Pravila angažovanja

I dalje nije poznato kakva bi bila pravila angažovanja u slučaju novih sukoba, nastavka izraelskog bombardovanja ili napada Hamasa. Također nije precizirano kakvu bi ulogu snage imale u eventualnom razoružavanju Hamasa, što Izrael postavlja kao uslov za nastavak obnove Gaze.

Iako se više od 20 država prijavilo za članstvo u Odboru za mir, značajan dio međunarodne zajednice ostao je po strani. Iako je tijelo uspostavljeno uz odobrenje Ujedinjenih nacija, njegov statut, prema dostupnim informacijama, Donaldu Trampu daje trajno liderstvo i kontrolu.

- Odbor za mir je svojevrsna pravna fikcija, nominalno sa sopstvenim međunarodno-pravnim subjektivitetom odvojenim i od UN i od SAD-a, ali je u stvarnosti samo prazna ljuštura koju SAD koriste kako im odgovara - rekao je Adil Hak, profesor prava na Univerzitetu Ratgers.

Stručnjaci ističu da su modeli finansiranja i upravljanja nejasni. Više izvođača radova navelo je za Gardijan da se komunikacija s američkim zvaničnicima često odvija putem aplikacije Signal, umjesto preko zvaničnih vladinih kanala.

Dokument o ugovaranju izgradnje baze izdao je Odbor za mir, a prema riječima izvora upoznatog s procesom, pripremljen je uz podršku američkih zvaničnika zaduženih za javne nabavke.

"Protokol za ljudske ostatke"

Planirana je mreža bunkera dimenzija šest sa četiri metra i visine 2,5 metra, sa složenim ventilacionim sistemima koji bi omogućili vojnicima sklonište i zaštitu.

"Izvođač", navodi se u dokumentu, "mora sprovesti geofizičko ispitivanje lokacije kako bi po fazama identifikovao eventualne podzemne šupljine, tunele ili velike podzemne šupljine." Ova formulacija, prema ocjenama, vjerovatno se odnosi na razgranatu mrežu tunela koju je Hamas izgradio u Gazi.

Jedan dio dokumentacije sadrži i "Protokol za ljudske ostatke".

- Ako se otkriju sumnjivi ljudski ostaci ili kulturni artefakti, svi radovi u neposrednoj blizini moraju odmah prestati, područje mora biti obezbijeđeno, a ugovorni službenik odmah obaviješten radi daljih uputstava - navodi se.

Prema podacima civilne odbrane Gaze, procjenjuje se da se tijela oko 10.000 Palestinaca i dalje nalaze pod ruševinama.

Nije poznato ko je formalni vlasnik zemljišta predviđenog za izgradnju kompleksa, dok je značajan dio južne Gaze trenutno pod izraelskom kontrolom. Ujedinjene nacije procjenjuju da je tokom rata raseljeno najmanje 1,9 miliona Palestinaca.

Dajana Butu, palestinsko-kanadska pravnica i bivša mirovna pregovaračica, ocijenila je da bi izgradnja vojne baze na palestinskoj teritoriji bez saglasnosti nadležnih vlasti predstavljala čin okupacije. "Čiju su dozvolu dobili da izgrade tu vojnu bazu?"

Zvaničnici američke Centralne komande uputili su sva pitanja u vezi s bazom na Odbor za mir.

Jedan zvaničnik Trampove administracije odbio je govoriti o ugovoru, poručivši: "Kao što je predsjednik rekao, nijedna američka čizma neće biti na terenu. Nećemo komentarisati procurjela dokumenta."