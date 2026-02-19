Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja brata: Zakon se mora provoditi

Nakon hapšenja Endrua Montbaten-Vindzora (Andrew Mountbatten-Windsor), kralj Čarls se oglasio i poručio da "zakon mora ići svojim tokom".
S najdubljom zabrinutošću primio sam vijest o Endruu Montbaten Vindzoru i sumnji na zlouporabu javne dužnosti
Princ Endru i kralj Čarls. AP
U službenom saopćenju stoji:
- S najdubljom zabrinutošću primio sam vijest o Endruu Montbaten Vindzoru i sumnji na zlouporabu javne dužnosti.
Ono što sada slijedi jest cjelovit, pošten i primjeren postupak u kojem će se ova stvar istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela.
U tome, kao što sam već ranije rekao, imaju našu punu i bezrezervnu potporu i suradnju.
Jasno poručujem: zakon se mora provoditi.
Dok ovaj postupak traje, ne bi bilo primjereno da dalje komentiram ovo pitanje.
U međuvremenu, moja obitelj i ja nastavit ćemo izvršavati svoje dužnosti i služiti svima vama.
