Amerika traži "veliko resetiranje" NATO-a: "To bi moglo ohrabriti srpske ekstremiste u BiH"

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa vrši pritisak na NATO da znatno smanji svoje aktivnosti izvan temeljne odbrambene uloge, uključujući i ukidanje ključne misije Saveza u Iraku, potvrdilo je četvero diplomata iz članica NATO-a za Politico.

Prema istim izvorima, Sjedinjene Države posljednjih mjeseci lobiraju i za smanjenje NATO-ove mirovne operacije na Kosovu, te za to da Ukrajina i partneri iz indo-pacifičke regije ne sudjeluju formalno na godišnjem summitu Saveza u srpnju u Ankari.

Riječ je, kako piše Politico, o nastojanju Bijele kuće da NATO vrati na strogo euroatlantski odbrambeni okvir i poništi desetljeća širenja aktivnosti na upravljanje krizama, globalna partnerstva i inicijative temeljene na vrijednostima, koje su dugo smetale Trampu i njegovoj političkoj bazi.

"Povratak na tvorničke postavke"

Pod pritiskom Vašingtona, NATO bi trebao ograničiti takozvane aktivnosti "izvan područja djelovanja", odnosno operacije koje nadilaze temeljne zadaće odbrane i odvraćanja. Taj se pristup unutar Saveza, prema riječima četvero diplomata koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, opisuje kao "povratak na tvorničke postavke".

Takav zaokret mogao bi dovesti do brzog smanjenja NATO-ovih aktivnosti u bivšim ratnim zonama, ali i do isključivanja prijestolnica poput Kijeva i Kanbere iz formalnih rasprava ovog ljeta.

Bijela kuća odbila je javno komentirati NATO-ove partnerske programe i globalne operacije na upit Politica. Novi detalji dolaze nakon što je zamjenik američkog ministra odbrane Elbridž Kolbi nedavno iznio razmišljanja administracije o, kako je to nazvao, "NATO-u 3.0".

- Ne može svaka misija biti prioritet broj jedan. Ne može svaka sposobnost biti pozlaćena - rekao je Kolbi prošle sedmice ministrima odbrane država članica, ponovivši da su Sjedinjene Države i dalje predane sigurnosti Evrope.

- Mjera ozbiljnosti je mogu li evropske snage boriti se, održati se i pobijediti u scenarijima koji su najvažniji za odbranu Saveza - dodao je.

Protivljenje saveznika

Odustajanje od prekomorskih inicijativa "nije pravi pristup", rekao je jedan od četvero diplomata. "Partnerstva su ključna za odvraćanje i odbranu."

Od Trampova povratka u Bijelu kuću prošle godine, Vašington je smanjio niz međunarodnih obveza, povukao dio vojnika i NATO osoblja iz Evrope te dio najviših zapovjednih mjesta prepustio Evropljanima, nastojeći vanjsku politiku usmjeriti na "temeljnu nacionalnu sigurnost".

Izlazak iz Iraka?

NATO u Iraku održava savjetodavnu misiju čiji je cilj jačanje sigurnosnih institucija, poput policije, i sprječavanje povratka Islamske države. Operacija je pokrenuta tijekom Trampova prvog mandata 2018. godine te je od 2021. više puta proširivana na zahtjev Bagdada.

Prema riječima prvog i drugog diplomata, Vašington je od saveznika zatražio da se misija okonča već u rujnu.

Odvojeno od toga, Sjedinjene Države planiraju povući oko 2.500 vojnika iz Iraka, sukladno sporazumu s iračkom vladom iz 2024. Jedan dužnosnik američke administracije rekao je za Politico da je to dio Trampove "predanosti okončanju beskonačnih ratova", uz naglasak da se sve odvija u "bliskoj koordinaciji" s Bagdadom.

Tamer Badavi, stručnjak za Irak i suradnik think tanka Center for Applied Research in Partnership with the Orient, ocijenio je da NATO-ova misija sama po sebi nije "ključna" za sigurnost zemlje. No istodobno, ukidanje misije i američko povlačenje moglo bi osnažiti milicije i destabilizirati sjevernu autonomnu regiju Kurdistan.

Unutar Saveza postoje i otpori. "Nije trenutak za izlazak iz Iraka… vlada želi da ostanemo", rekao je prvi diplomat. Drugi diplomat naveo je da se "većina" saveznika slaže da misiju treba postupno smanjivati, ali u duljem vremenskom okviru i uz zadržavanje manjeg kontingenta.

"To bi moglo ohrabriti srpske nacionaliste"

Sjedinjene Države signalizirale su i da žele postupno ugasiti NATO-ovu misiju na Kosovu (KFOR), navode četvero diplomata. Iako su razgovori još u ranoj fazi, evropske saveznike to zabrinjava.

KFOR, mirovna misija odobrena rezolucijom Ujedinjenih naroda, djeluje od 1999. godine nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije i trenutačno broji oko 4.500 vojnika.

Engjellushe Morina iz Europskog vijeća za vanjske odnose smatra da je misija i dalje "nezamjenjiva" za regionalnu sigurnost. Povlačenje NATO-a, upozorava, moglo bi ohrabriti srpske separatiste na sjeveru Kosova te potaknuti slične procese među Srbima u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini.

"Vrlo smo zabrinuti" zbog pokušaja smanjenja misije jer se "stvari na zapadnom Balkanu mogu brzo zaoštriti", rekao je i peti visoki NATO diplomat.

NATO-ov dužnosnik, koji je govorio u ime organizacije, poručio je za Politico da "ne postoji vremenski okvir" za NATO-ovu misiju u Iraku ni za KFOR te dodao da se misije temelje na potrebama, redovito preispituju i prilagođavaju okolnostima.

Za sada nije donesena odluka o okončanju nijedne operacije. Za pokretanje ili završetak misije potrebna je suglasnost svih 32 članice, što obično uključuje intenzivne pregovore i pritiske različitih saveznika, a ne samo Sjedinjenih Država.

Bez Ukrajine i indo-pacifičkih partnera?

Sjedinjene Države također vrše pritisak da Ukrajina i četiri službena indo-pacifička partnera NATO-a – Australija, Novi Zeland, Japan i Južna Koreja – ne budu pozvani na formalne sastanke tijekom summita u Ankari u srpnju, navode četvero diplomata.

Te bi zemlje i dalje mogle sudjelovati na popratnim događanjima, a zahtjev se djelomično opravdava smanjenjem broja sastanaka na summitu.

Zadržavanje partnerskih zemalja po strani "poslalo bi signal da je fokus mnogo više na temeljnim pitanjima NATO-a", rekla je Oana Lungescu, bivša glasnogovornica Saveza i danas suradnica londonskog Royal United Services Institutea.

NATO je poručio da će o sudjelovanju partnera na summitu "pravodobno obavijestiti".

"Vrlo štetan potez"

U međuvremenu, NATO-ovo osoblje predložilo je i ukidanje javnog foruma, tradicionalnog popratnog događaja na kojem sudjeluju čelnici država, odbrambeni stručnjaci i dužnosnici, a koji obično povećava vidljivost summita.

Umjesto toga, održat će se Forum odbrambene industrije na marginama summita u Ankari.

NATO-ovi dužnosnici navode da je odluka motivirana smanjenjem troškova i nedostatkom resursa. No prvi i drugi diplomat smatraju da bi na nju mogla utjecati i američka politika smanjenja financiranja međunarodnih organizacija.

Lungescu je ocijenila da je ukidanje foruma u skladu s "smanjivanjem uloge odjela za javnu diplomaciju" pod vodstvom glavnog tajnika Marka Ruttea, koji je od kraja 2024. krenuo u restrukturiranje tog segmenta.

U trenutku kada Savez pokušava uvjeriti širu javnost u važnost svojih aktivnosti i povećane odbrambene potrošnje, takav potez je "vrlo štetan", rekao je treći diplomat. "NATO mora komunicirati što se događa – i što planira učiniti", zaključio je.