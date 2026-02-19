Tramp dao novi ultimatum Iranu: Evo koliko Teheran ima vremena prije "razornog bombardovanja"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je Iranu novi, desetodnevni ultimatum – ili će doći do postizanja mirovnog sporazuma, ili će uslijediti, kako je naveo, razorno bombardovanje.

Tramp je svjetskim liderima poručio da bi Sjedinjene Američke Države mogle pokrenuti vojnu akciju protiv Irana ukoliko u narednih deset dana ne bude postignut dogovor.

Izjava je uslijedila tokom prvog sastanka Odbora za mir održanog u Vašingtonu, gdje se predsjednik osvrnuo i na visoke troškove ratovanja, prenosi Daily Mail.

Iako je tokom obraćanja isticao da je donio "mir na Bliski istok", Tramp je gotovo istovremeno ponovo zaprijetio mogućim bombardovanjem Irana.

- Možda ćemo morati otići korak dalje, a možda i nećemo. Možda ćemo postići dogovor - izjavio je Tramp govoreći o zastoju u nuklearnim pregovorima.

- Saznat ćete vjerovatno u narednih 10 dana - dodao je.

Zapeli pregovori

Iako je više puta naglašavao da želi ostati upamćen kao predsjednik koji završava ratove, sastanak novoformiranog tijela dolazi u trenutku kada je američka vojska posljednjih sedmica znatno ojačala svoje zračne i pomorske kapacitete na Bliskom istoku. To uključuje raspoređivanje nosača aviona, borbenih letjelica, podmornica i drugih vojnih resursa u regionu.

Pregovori o iranskom nuklearnom programu zapeli su nakon posljednje runde razgovora održane u Ženevi, u Švajcarskoj, gdje je Teheran zatražio dodatno vrijeme, ali bez vidljivog napretka.

Prema dostupnim informacijama, eventualne mete američkih snaga mogle bi obuhvatiti iranska nuklearna postrojenja, baze s balističkim raketama i druge vojne objekte.

Inicijativa za okončanje sukoba

Tokom osnivanja Odbora za mir, predsjednik je ponovo isticao svoju inicijativu za okončanje sukoba te se pohvalio da je tokom mandata priveo kraju osam ratova, uprkos izvještajima koji su se pojavili neposredno prije njegovog govora, a u kojima se navodi da bi napad na Iran mogao uslijediti "već ovog vikenda".

- Lako je izgovoriti tu riječ, ali je teško ostvariti mir - rekao je Tramp na početku obraćanja inauguracionom sastanku kojem je prisustvovalo gotovo 50 svjetskih lidera, uživo ili putem video-veze.

Nastavio je ističući da su Sjedinjene Američke Države i druge države zastupljene u odboru "veoma velikodušne kada je riječ o novcu" kako bi doprinijele miru među narodima i zaustavljanju aktuelnih sukoba.

- Ništa nije jeftinije od mira. Znate, kada idete u rat, to vas košta 100 puta više nego što košta postići mir - poručio je Tramp i dodao:

- Mnogo ljudi u ovoj prostoriji se međusobno ne podnosi, znate, to je, pretpostavljam, nekako prirodno. Ali mi vraćamo ljubav u prostoriju, kao nekada.