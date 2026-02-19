Tramp: Odbor za mir će nadgledati UN i osigurati da ispravno funkcioniše

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da UN ima "veliki potencijal" i obećao blisku saradnju sa svjetskom organizacijom kako bi je ojačao, dok svoj Odbor za mir pozicionira kao nadzorni mehanizam, javlja Anadolu.

- Odbor za mir će gotovo nadgledati Ujedinjene nacije i osigurati da pravilno funkcioniraju - rekao je na prvom sastanku Odbora za mir u Vašingtonu.

Američki predsjednik rekao je da UN-u treba podrška, obećavajući američku pomoć u njihovom "jačanju".

- Vrlo blisko ćemo sarađivati ​​s Ujedinjenim nacijama. Vratit ćemo ih - rekao je Tramp.

Izrazio je optimizam u pogledu dugoročnih izgleda UN-a.

- Mislim da će na kraju ispuniti svoj potencijal - rekao je i zaključio: "To će biti veliki dan."