Netanjahu zaprijetio Iranu: Ako naprave grešku, doživjet će odgovor kakav ne mogu ni zamisliti

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se javnosti tokom vojne ceremonije u Izraelu, gdje je ponovio oštre poruke upućene Iranu i upozorio na moguće posljedice eventualnih poteza Teherana.

Netanjahu je naglasio da bi svaka, kako je naveo, agresivna akcija iz Irana izazvala reakciju koja bi nadmašila očekivanja iranskog rukovodstva.

- Djelujemo u bliskoj koordinaciji s našim velikim saveznikom, Sjedinjenim Američkim Državama. Jasno sam svom prijatelju predsjedniku Trampu stavio do znanja principe koji, po mišljenju Izraela, trebaju voditi sve pregovore s Iranom. Spremni smo za svaki scenario. I jedno je sigurno: ako i naprave grešku i napadnu nas, doživjet će odgovor kakav ne mogu ni zamisliti - poručio je Netanjahu.

Njegove izjave dolaze nakon upozorenja glasnogovornice Bijele kuće Kerolajn Levit, koja je istakla da postoji niz razloga koji bi mogli poslužiti kao opravdanje za vojnu intervenciju protiv Irana, pozivajući Teheran da postigne dogovor s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države rasporedile su dodatne vojne kapacitete u blizini Irana. U regiju su upućeni ratni brodovi, borbeni avioni i letjelice za dopunu goriva u zraku. Vašington je naredio i slanje drugog nosača aviona, dok se nosač USS Abraham Lincoln sa gotovo 80 letjelica nalazi na oko 700 kilometara od iranske obale, prema dostupnim satelitskim snimcima.

S druge strane, Teheran je demonstrirao vlastite vojne sposobnosti. Korpus islamske revolucionarne garde organizovao je vojne vježbe u Hormuškom moreuzu, strateški važnom prolazu kroz koji prolazi veliki dio svjetske trgovine naftom i plinom. Iranski zvaničnici su u više navrata zaprijetili mogućnošću blokade tog pomorskog pravca u slučaju oružanog sukoba.