Izraelska misija pri UN-u koordinisala osiguranje Epstinovog stana koji je koristio Barak

Istraga portala Drop Site News otkrila je da je stalna misija Izraela pri Ujedinjenim narodima još od 2016. godine postavljala sigurnosnu opremu i kontrolisala pristup stanu u Njujorku koji je bio pod kontrolom Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), a koji je koristio bivši izraelski premijer Ehud Barak.

Prema dokumentima koje je nedavno objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, izraelski zvaničnici su od početka 2016. godine neposredno sarađivali s Epstinovim osobljem u vezi s osiguranjem rezidencije.

Iako je nekretnina formalno bila registrovana na kompaniju povezanu s njegovim bratom Markom Epstinom (Mark Epstein), u izvještaju se navodi da je stvarnu kontrolu nad zgradom imao Džefri Epstin. Stanovi u objektu često su ustupani njegovim saradnicima, a pojedine jedinice služile su i za smještaj maloljetnih modela.

Ehud Barak obavljao je funkciju premijera Izraela od 1999. do 2001. godine. U skladu s izraelskim zakonodavstvom, bivši premijeri po isteku mandata imaju pravo na državnu sigurnosnu zaštitu. Objavljeni dokumenti ukazuju na operativnu saradnju između izraelske misije pri UN-u i Epstinovog poslovnog sistema kada je riječ o obezbjeđenju stana.

Rafi Šlomo (Rafi Shlomo), nekadašnji direktor službe za zaštitu pri izraelskoj misiji i šef Barakovog sigurnosnog tima, lično je nadzirao kontrolu pristupa stanu. Provjeravao je pozadinu Epstinovih zaposlenika i osoblja za čišćenje te održavao sastanke radi koordinacije postavljanja nadzornih uređaja u objektu.

Prema navodima istrage, građevinske i strukturne izmjene koje je provodila izraelska vlada morale su imati Epstinovo odobrenje. U januaru 2016. godine, supruga Ehuda Baraka, Nili Priell (Nili Priell), u prepisci putem elektronske pošte s njegovom dugogodišnjom asistenticom Lesli Grof (Lesley Groff), razgovarala je o instaliranju alarma i sistema nadzora. Priell je navela da sistem podrazumijeva senzore na prozorima i mogućnost daljinskog pristupa.

- Mogu neutralizirati sistem na daljinu, prije nego što nekome zatreba da uđe u stan - napisala je Priel.

- Sve što treba uraditi je nazvati Rafija iz konzulata i obavijestiti ga ko i kada ulazi."

Grof je kasnije Baraku i Priel potvrdila da je Epstin lično odobrio fizičke izmjene u stanu, poručivši: "Džefri kaže da mu ne smetaju rupe u zidovima i da je sve ovo sasvim u redu!"

Tokom 2016. i 2017. godine komunikacija između izraelske misije i Epsteinovih predstavnika se nastavila, prvenstveno u vezi s organizovanjem pristupa za domaćice te planiranjem kasnijih Barakovih boravaka u stanu.

Nakon što je Džefri Epstin 2019. godine preminuo u njujorškom zatvoru, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, Barak je pokušao umanjiti značaj njihove povezanosti. Naveo je da su se sastajali, ali je negirao da je Epstin finansirao ili plaćao njegove aktivnosti.