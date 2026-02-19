Tramp traži od NATO-a okončanje misije u Iraku i smanjenje snaga na Kosovu

Administracija SAD-a pod Donaldom Trampom (Donald Trump) vrši pritisak na saveznike u NATO-u da okončaju savjetodavnu misiju u Iraku i postepeno smanje mirovnu operaciju KFOR-a na Kosovu, uz ograničavanje učešća Ukrajine i indo-pacifičkih partnera – Australije, Novog Zelanda, Japana i Južne Koreje – na julskom samitu u Ankari.

Prema navodima četvorice diplomata u NATO-u, Vašington (Washington) insistira da se savez vrati svom užem mandatu kolektivne odbrane i odvraćanja, smanjujući tzv. "out-of-area activities" koje podrazumijevaju angažman izvan tradicionalnog euroatlantskog prostora.

Unutar Alijanse ovaj zaokret se neformalno opisuje kao "povratak na fabrička podešavanja", a odražava politiku Bijele kuće da NATO tretira isključivo kao euroatlantski odbrambeni pakt.

SAD su u proteklim mjesecima lobirale da se smanji mirovna operacija KFOR-a na Kosovu te da se Ukrajina i četiri indo-pacifička partnera – Australija, Novi Zeland, Japan i Južna Koreja – ne pozovu na formalne sastanke na godišnjem samitu NATO-a u Ankari u julu. Prema ovim planovima, partneri bi mogli biti prisutni samo na sporednim događajima, uz obrazloženje da se želi smanjiti broj formalnih sesija i fokusirati na "osnovna pitanja NATO-a".

Zamjenik šefa Pentagona, Elbridge Kolbi (Elbridge Colby), nedavno je saveznicima izložio viziju onoga što je nazvao "NATO 3.0", naglašavajući da ne svaka misija može biti prioritet i da ne svaka sposobnost može biti vrhunski opremljena.

On je, obraćajući se ministrima odbrane članica Alijanse, poručio da će mjera ozbiljnosti biti sposobnost evropskih snaga da se bore, izdrže i pobijede u scenarijima koji su najvažniji za odbranu saveza.

Jedna od ključnih meta američkog pritiska je NATO misija u Iraku. Savez u toj zemlji održava savjetodavnu misiju usmjerenu na jačanje iračkih sigurnosnih institucija, uključujući policiju, te sprečavanje povratka grupe Islamska država.

Operacija je uspostavljena tokom prvog mandata Donalda Trampa 2018. godine i višekratno proširivana od 2021., na zahtjev vlasti u Bagdadu (Baghdad). Prema riječima dvojice diplomata, Vašington je od saveznika zatražio da misiju okončaju već u septembru.

Paralelno s tim, SAD bi trebale povući oko 2.500 vojnika iz Iraka na osnovu sporazuma iz 2024. s iračkom vladom. Jedan zvaničnik američke administracije rekao je da je ovaj potez dio Trampove "posvećenosti okončanju vječitih ratova", uz naglašavanje da se povlačenje provodi u "bliskoj koordinaciji" s Bagdadom.