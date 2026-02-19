Amerika na Bliskom istoku rasporedila najviše aviona još od napada na Irak 2003. godine

Sjedinjene Američke Države šalju znatan broj borbenih aviona i pratećih letjelica na Bliski istok, čime u regiji okupljaju najveću koncentraciju zračne moći još od invazije na Irak 2003. godine.

Ipak, ostaje neizvjesno hoće li predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) narediti napade na Iran, te da li bi eventualna operacija imala za cilj zaustavljanje već ozbiljno oštećenog iranskog nuklearnog programa, uništavanje raketnih kapaciteta ili pokušaj rušenja vlasti u Teheranu.

Premještanje borbenih aviona

U proteklim danima SAD su nastavile premještati najsavremenije borbene avione F-35 i F-22 prema Bliskom istoku, pokazuju podaci o praćenju letova i izjave američkih zvaničnika.

Drugi nosač aviona, opremljen jurišnim i avionima za elektronsko ratovanje, također je na putu, dok u regiju pristižu i letjelice za komandovanje i kontrolu, ključne za vođenje opsežnih zračnih kampanja.

U prethodnim sedmicama raspoređeni su i dodatni sistemi protuzračne odbrane. Ovakva koncentracija snaga omogućila bi SAD-u vođenje dugotrajne, višesedmične zračne kampanje protiv Irana, za razliku od ograničenog udara „Midnight Hammer“ iz juna, kada su gađana tri iranska nuklearna postrojenja.

Predstavnici SAD-a i Irana ove sedmice sastali su se u Ženevi radi razgovora o mogućem sporazumu o obogaćivanju uranija. Glasnogovornica Bijele kuće Karolin Livit (Karoline Leavitt) izjavila je da je ostvaren „mali napredak“, ali i da su strane i dalje „veoma daleko po nekim pitanjima“. Očekuje se da Iran u narednim sedmicama dostavi detaljniji prijedlog.

Tramp primio brifinge

Tramp je primio više brifinga o vojnim opcijama, osmišljenim s ciljem nanošenja maksimalne štete iranskim vlastima i njihovim regionalnim saveznicima. Među razmatranim scenarijima su kampanja usmjerena na eliminaciju političkih i vojnih lidera, kao i ograničeni zračni udari na nuklearna i postrojenja za balističke rakete. Obje opcije podrazumijevaju potencijalno višesedmičnu operaciju.

O konačnoj odluci još nije odlučeno. Savjetnici za nacionalnu sigurnost raspravljali su o Iranu tokom sastanka u Sobi za krizne situacije Bijele kuće.

Dio kapaciteta koji bi mogao biti upotrijebljen ne nalazi se trenutno u regiji. B-2 stelt bombarderi već su uvježbani za izvođenje misija direktno iz SAD-a ili iz zajedničke američko-britanske baze na ostrvu Dijego Garsija (Diego Garcia) u Indijskom okeanu. Tramp je naveo da bi ta baza, kao i Fairford u Velikoj Britaniji, mogli biti korišteni ukoliko ne dođe do nuklearnog sporazuma.

Prednost nad Iranom

Američka vojska, zahvaljujući stelt tehnologiji i preciznom oružju dugog dometa, ima značajnu prednost nad Iranom, čiji je sistem protuzračne odbrane prošle godine pretrpio ozbiljna oštećenja u izraelskim napadima.

S druge strane, Iran i dalje raspolaže znatnim raketnim arsenalom koji bi mogao biti usmjeren prema američkim bazama i saveznicima, kao i kapacitetima za potencijalno zatvaranje Hormuškog moreuza, ključne rute za globalni promet nafte.