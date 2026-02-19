Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIŠEMJESEČNE TENZIJE

Amerika na Bliskom istoku rasporedila najviše aviona još od napada na Irak 2003. godine

U prethodnim sedmicama raspoređeni su i dodatni sistemi protuzračne odbrane

Amerika na Bliskom istoku rasporedila najviše aviona. Times of India

A. O.

19.2.2026

Sjedinjene Američke Države šalju znatan broj borbenih aviona i pratećih letjelica na Bliski istok, čime u regiji okupljaju najveću koncentraciju zračne moći još od invazije na Irak 2003. godine.

Ipak, ostaje neizvjesno hoće li predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) narediti napade na Iran, te da li bi eventualna operacija imala za cilj zaustavljanje već ozbiljno oštećenog iranskog nuklearnog programa, uništavanje raketnih kapaciteta ili pokušaj rušenja vlasti u Teheranu.

Premještanje borbenih aviona

U proteklim danima SAD su nastavile premještati najsavremenije borbene avione F-35 i F-22 prema Bliskom istoku, pokazuju podaci o praćenju letova i izjave američkih zvaničnika. 

Drugi nosač aviona, opremljen jurišnim i avionima za elektronsko ratovanje, također je na putu, dok u regiju pristižu i letjelice za komandovanje i kontrolu, ključne za vođenje opsežnih zračnih kampanja.

U prethodnim sedmicama raspoređeni su i dodatni sistemi protuzračne odbrane. Ovakva koncentracija snaga omogućila bi SAD-u vođenje dugotrajne, višesedmične zračne kampanje protiv Irana, za razliku od ograničenog udara „Midnight Hammer“ iz juna, kada su gađana tri iranska nuklearna postrojenja.

Predstavnici SAD-a i Irana ove sedmice sastali su se u Ženevi radi razgovora o mogućem sporazumu o obogaćivanju uranija. Glasnogovornica Bijele kuće Karolin Livit (Karoline Leavitt) izjavila je da je ostvaren „mali napredak“, ali i da su strane i dalje „veoma daleko po nekim pitanjima“. Očekuje se da Iran u narednim sedmicama dostavi detaljniji prijedlog.

Tramp primio brifinge

Tramp je primio više brifinga o vojnim opcijama, osmišljenim s ciljem nanošenja maksimalne štete iranskim vlastima i njihovim regionalnim saveznicima. Među razmatranim scenarijima su kampanja usmjerena na eliminaciju političkih i vojnih lidera, kao i ograničeni zračni udari na nuklearna i postrojenja za balističke rakete. Obje opcije podrazumijevaju potencijalno višesedmičnu operaciju.

O konačnoj odluci još nije odlučeno. Savjetnici za nacionalnu sigurnost raspravljali su o Iranu tokom sastanka u Sobi za krizne situacije Bijele kuće.

Dio kapaciteta koji bi mogao biti upotrijebljen ne nalazi se trenutno u regiji. B-2 stelt bombarderi već su uvježbani za izvođenje misija direktno iz SAD-a ili iz zajedničke američko-britanske baze na ostrvu Dijego Garsija (Diego Garcia) u Indijskom okeanu. Tramp je naveo da bi ta baza, kao i Fairford u Velikoj Britaniji, mogli biti korišteni ukoliko ne dođe do nuklearnog sporazuma.

Prednost nad Iranom 

Američka vojska, zahvaljujući stelt tehnologiji i preciznom oružju dugog dometa, ima značajnu prednost nad Iranom, čiji je sistem protuzračne odbrane prošle godine pretrpio ozbiljna oštećenja u izraelskim napadima.

S druge strane, Iran i dalje raspolaže znatnim raketnim arsenalom koji bi mogao biti usmjeren prema američkim bazama i saveznicima, kao i kapacitetima za potencijalno zatvaranje Hormuškog moreuza, ključne rute za globalni promet nafte.

Penzionisani general zračnih snaga Dejvid Deptula (David Deptula), koji je imao važnu ulogu u operaciji Pustinjska oluja 1991. godine, ocijenio je da bi snažno raspoređivanje snaga moglo poslužiti kao signal Teheranu da Tramp ozbiljno razmatra upotrebu sile, čime bi se otvorio prostor za diplomatski dogovor.

Američko ratno zrakoplovstvo nedavno je premjestilo desetine letjelica u bazu Muafak Salti (Muwaffaq Salti) u Jordanu i bazu Princ Sultan (Prince Sultan) u Saudijskoj Arabiji. Riječ je o avionima F-35, F-15, F-16, E-3 AWACS i E-11, dok se dodatne snage nalaze na putu.

Američka mornarica trenutno ima 13 brodova u regiji, uključujući nosač aviona USS Abraham Lincoln i devet razarača sposobnih za odbranu od balističkih projektila. Drugi nosač aviona, USS Gerald R. Ford, sa svojom udarnom grupom, također je u pokretu.

Ipak, obim današnjeg raspoređivanja znatno je manji u odnosu na Zaljevski rat 1991. ili invaziju na Irak 2003. godine, kada je raspoređeno više stotina, odnosno preko hiljadu aviona.

Današnja situacija razlikuje se i po tome što nema značajnih kopnenih snaga ni široke međunarodne koalicije, osim potencijalnog učešća izraelskog ratnog zrakoplovstva. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati zatvorili su svoj zračni prostor za moguće američke napade.

Administracija Donalda Trampa suočava se i s neizvjesnošću o tome šta bi uslijedilo nakon eventualne kampanje. Državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) ranije je izjavio da SAD nemaju jasnu procjenu ko bi preuzeo vlast u Iranu ukoliko bi vrhovni vođa Ali Hamenei (Ali Khamenei) bio svrgnut. Analitičari smatraju da bi kontrolu vjerovatno preuzelo rukovodstvo Islamske revolucionarne garde, navodi Wall Street Journal.

# TEHERAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MARCO RUBIO
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.