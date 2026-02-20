Tramp: Ne znam da li vanzemaljci postoje, ali zahtijevam objavu fajlova o NLO-ima

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je naredio Pentagonu i drugim državnim agencijama da identifikuju i objave dokumente o vanzemaljcima i NLO-ima, pravdajući potez ogromnim interesovanjem javnosti.
Najavu je objavio na društvenim mrežama svega nekoliko sati nakon što je optužio bivšeg predsjednika Baraka Obamu da je iznosio „povjerljive informacije“, jer je u jednom podcastu sugerisao da su vanzemaljci stvarni.
U razgovoru s novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One, Tramp je poručio da ne zna da li su vanzemaljci stvarni ili ne, dodajući da bi Obamu možda mogao „izvući iz nevolje“ deklasifikacijom dokumenata.
U sinoćnjoj objavi naveo je da je naložio objavu materijala koji se odnose na „vanzemaljski i izvanzemaljski život, neidentifikovane zračne pojave (UAP), neidentifikovane leteće objekte (UFO) i sve druge informacije povezane s ovim izuzetno složenim, ali važnim pitanjem“.
Obama je naknadno pojasnio da nije vidio dokaze da su vanzemaljci stupili u kontakt s ljudima, ali je istakao da je svemir toliko ogroman da je statistički vjerovatno da negdje postoji život.
Dok Tramp tvrdi da „nema stav“ o mogućim posjetama izvanzemaljaca, njegova snaha Lara Tramp izjavila je da predsjednik ima spreman govor o toj temi, koji će održati u „pravom trenutku“. U Bijeloj kući su na to reagovali iznenađeno – glasnogovornica Kerolaj Levit kazala je da bi takav govor bio novost i za nju.
Interes javnosti za NLO-e ponovo je buknuo 2017. godine, kada su bivši zvaničnici Pentagona dostavili snimke mornaričkih susreta s nepoznatim objektima listu The New York Times i portalu Politico.
Pojačani pritisak doveo je do toga da Kongres 2022. održi prva saslušanja o NLO-ima nakon pola stoljeća. Ipak, zvaničnici su tada naveli da su objekti viđeni iznad mornaričkog broda najvjerovatnije bili dronovi.
Pentagon je potom formirao Ured za rješavanje anomalija u svim domenima (AARO), koji prikuplja prijave o vojnim susretima s neidentifikovanim pojavama. Bivši šef tog ureda, dr. Šon Kirkpatrik, 2023. godine izjavio je da nema nikakvih dokaza o programima koji bi se bavili „obrnutim inženjeringom“ izvanzemaljske tehnologije.
Prema neklasifikovanom izvještaju dostavljenom Kongresu u junu 2024., zaprimljeno je 485 prijava o neidentifikovanim pojavama, od čega je 118 slučajeva objašnjeno kao baloni, ptice ili bespilotne letjelice.
– Važno je naglasiti da AARO do danas nije otkrio nikakve dokaze o izvanzemaljskim bićima, aktivnostima ili tehnologiji – zaključeno je u izvještaju.