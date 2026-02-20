Tramp: Ne znam da li vanzemaljci postoje, ali zahtijevam objavu fajlova o NLO-ima

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je naredio Pentagonu i drugim državnim agencijama da identifikuju i objave dokumente o vanzemaljcima i NLO-ima, pravdajući potez ogromnim interesovanjem javnosti.

Najavu je objavio na društvenim mrežama svega nekoliko sati nakon što je optužio bivšeg predsjednika Baraka Obamu da je iznosio „povjerljive informacije“, jer je u jednom podcastu sugerisao da su vanzemaljci stvarni.

U razgovoru s novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One, Tramp je poručio da ne zna da li su vanzemaljci stvarni ili ne, dodajući da bi Obamu možda mogao „izvući iz nevolje“ deklasifikacijom dokumenata.

U sinoćnjoj objavi naveo je da je naložio objavu materijala koji se odnose na „vanzemaljski i izvanzemaljski život, neidentifikovane zračne pojave (UAP), neidentifikovane leteće objekte (UFO) i sve druge informacije povezane s ovim izuzetno složenim, ali važnim pitanjem“.

Obama je naknadno pojasnio da nije vidio dokaze da su vanzemaljci stupili u kontakt s ljudima, ali je istakao da je svemir toliko ogroman da je statistički vjerovatno da negdje postoji život.