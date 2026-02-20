Dan nakon hapšenja bivšeg princa Endrua: Policija otkrila naredne korake u slučaju Epstin

Nekadašnji dom Endrua Mauntbatena-Vindzora u Berkširu danas će ponovo biti predmet policijskih pretraga, nakon što je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije. Bivši princ pušten je na slobodu poslije više od 11 sati provedenih u pritvoru.

Prince Endru priveden je jučer u Sandringemu u jutarnjim satima zbog sumnje da je, dok je obavljao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika, dijelio osjetljive informacije s pokojnim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom.

Policija je izvršila pretrese imanja Vindzor i Wood Farm na privatnom kraljevskom posjedu Sandringhem Haus u Norfolku, gdje je Endru boravio. Saopćeno je da su radnje u Norfolku okončane, ali da se pretresi u Royal Lodgeu na imanju Vindzor nastavljaju danas.

Bivši princ napustio je policijsku stanicu u Ejlšamu tek u večernjim satima. Fotoreporteri su ga zabilježili blijedog lica, dok je na zadnjem sjedištu automobila pokušavao izbjeći kamere.