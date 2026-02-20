Dan nakon hapšenja bivšeg princa Endrua: Policija otkrila naredne korake u slučaju Epstin

Nekadašnji dom Endrua Mauntbatena-Vindzora u Berkširu danas će ponovo biti predmet policijskih pretraga, nakon što je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije. Bivši princ pušten je na slobodu poslije više od 11 sati provedenih u pritvoru.
Prince Endru priveden je jučer u Sandringemu u jutarnjim satima zbog sumnje da je, dok je obavljao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika, dijelio osjetljive informacije s pokojnim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom.
Policija je izvršila pretrese imanja Vindzor i Wood Farm na privatnom kraljevskom posjedu Sandringhem Haus u Norfolku, gdje je Endru boravio. Saopćeno je da su radnje u Norfolku okončane, ali da se pretresi u Royal Lodgeu na imanju Vindzor nastavljaju danas.
Bivši princ napustio je policijsku stanicu u Ejlšamu tek u večernjim satima. Fotoreporteri su ga zabilježili blijedog lica, dok je na zadnjem sjedištu automobila pokušavao izbjeći kamere.
Endru, koji je osmi u redu za britanski prijesto, ranije je više puta negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa slučajem Epstin. Njegovo hapšenje, i to na 66. rođendan, presedan je u modernoj historiji britanske monarhije.
Britanski kralj Čarls III poručio je da je s „najdubljom zabrinutošću“ primio vijest o hapšenju brata, naglasivši da zakon mora ići svojim tokom te da nadležni organi imaju punu podršku kraljevske porodice. Podršku toj izjavi dali su i princ od Velsa Vilijam te njegova supruga Ketrin.
Navodi se da kralj i kraljevska palata nisu bili unaprijed obaviješteni o hapšenju. Podsjetimo, u novembru 2025. godine Čarls mu je oduzeo kraljevske titule i dozvolio da koristi samo prezime Mauntbaten-Vindzor, uz nalog da napusti dom u Vindzoru.
U dokumentima o Epstinu, koje je krajem januara objavilo američko Ministarstvo pravde, Endru se spominje u kompromitirajućem kontekstu, uključujući tvrdnje da je Epstajna pozivao u Bakingemsku palatu i nakon njegove ranije zatvorske kazne. Njegovo ime u spisima se pojavljuje hiljadama puta, a u pojedinim porukama navodno je koristio nadimak „Nevidljivi čovjek“, uz indicije da je tokom 2010. i 2011. odavao povjerljive državne informacije.