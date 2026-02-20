Fidan otkrio pred Trampom: Spremni smo poslati svoje trupe u Gazu

Šef turske diplomatije Hakan Fidan izjavio je da je Ankara spremna dati doprinos u vidu slanja trupa u predložene Međunarodne stabilizacijske snage u Gazi.

Fidan je ovo poručio tokom prvog sastanka Mirovnog odbora za Gazu, koji je u Vašingtonu (Washingtonu) sazvao američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

Fidan je istakao da je, nakon dvije godine teških stradanja u Gazi, prekid vatre postignut zahvaljujući "ličnim naporima predsjednika Trampa i zajedničkom diplomatskom angažmanu". Ipak, upozorio je da je humanitarna situacija i dalje kritična te da se kršenja primirja nastavljaju.

Naglasio je da je potrebna hitna, koordinirana i efikasna akcija kako bi se regija stabilizovala i spriječila ponovna eskalacija sukoba.