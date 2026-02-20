Fidan otkrio pred Trampom: Spremni smo poslati svoje trupe u Gazu

Šef turske diplomatije Hakan Fidan izjavio je da je Ankara spremna dati doprinos u vidu slanja trupa u predložene Međunarodne stabilizacijske snage u Gazi.
Fidan je ovo poručio tokom prvog sastanka Mirovnog odbora za Gazu, koji je u Vašingtonu (Washingtonu) sazvao američki predsjednik Donald Tramp (Trump).
Fidan je istakao da je, nakon dvije godine teških stradanja u Gazi, prekid vatre postignut zahvaljujući "ličnim naporima predsjednika Trampa i zajedničkom diplomatskom angažmanu". Ipak, upozorio je da je humanitarna situacija i dalje kritična te da se kršenja primirja nastavljaju.
Naglasio je da je potrebna hitna, koordinirana i efikasna akcija kako bi se regija stabilizovala i spriječila ponovna eskalacija sukoba.
Turski ministar je podcrtao da je predsjednik Redžep Tajp Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) u potpunosti posvećen osiguravanju sigurnosti, stabilnosti i oporavka Gaze.
- Turska već pruža značajnu humanitarnu pomoć Gazi. Spremni smo dati značajan doprinos u obnovi zdravstvenog i obrazovnog sektora, kao i u obuci lokalnih policijskih snaga - rekao je Fidan.
Kao najznačajniju stavku svog obraćanja, Fidan je jasno poručio:
- Spremni smo poslati trupe u Međunarodne stabilizacijske snage.
Obraćajući se direktno Trumpu, Fidan je kazao da će Turska nastaviti podržavati napore usmjerene na osiguranje i održavanje mira. Naglasio je da temelj svakog trajnog rješenja mora biti model s dvije države.
- Radimo za dobrobit svih naroda u regionu i ka ostvarenju ovog cilja - zaključio je Fidan.