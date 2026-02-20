SASTANAK ODBORA ZA MIR

Hakan Fidan: Turska spremna doprinijeti Gazi "na svaki mogući način"

Naša poruka je sljedeća: bilo da je riječ o humanitarnoj pomoći, upravljanju Gazom, infrastrukturnim i nadgradnim uslugama, poručio je Fidan

Hakan Fidan. Anadolija

20.2.2026

Hakan Fidan prisustvovao je inauguracijskom sastanku Odbora za mir kojim je predsjedavao američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u Vašingtonu (Washingtonu)

Turska je spremna doprinijeti Gazi "na svaki mogući način", izjavio je u četvrtak turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan.

- Naša poruka je sljedeća: bilo da je riječ o humanitarnoj pomoći, upravljanju Gazom, infrastrukturnim i nadgradnim uslugama ili doprinosu (Međunarodnim) snagama za stabilizaciju, spremni smo pružiti svaku vrstu podrške u svim tim oblastima - rekao je Fidan za Anadoliju i TRT u američkoj prijestolnici Vašingtonu.

Njegove izjave uslijedile su neposredno nakon što je prisustvovao inauguracijskom sastanku Odbora za mir, kojim je predsjedavao američki predsjednik Donald Tramp, a koji je okupio predstavnike više od 45 zemalja radi razgovora o obnovi Gaze i širim međunarodnim naporima za stabilizaciju.

# DONALD TRUMP
# WASHINGTON
# HAKAN FIDAN
