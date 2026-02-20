MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PUTEVI NEPROHODNI

Kolaps na saobraćajnicama Austrije, letovi obustavljeni, brojni gradovi bez struje

Prilikom čišćenja snijega nažalost je jedan radnik komunalne službe poginuo

Z. V.

20.2.2026

Austrija se jutros probudila pod debelim snježnim pokrivačem koji je izazvao potpuni saobraćajni kolaps. Veliki problemi nastali su i na aerodromu u Beču gdje su letovi privremeno obustavljeni. 

Prilikom čišćenja snijega nažalost je jedan radnik komunalne službe poginuo, a brojni gradovi su ostali bez struje.Tragična nesreća dogodila se u petak ujutro u Linz-Ebelsbergu. Radnik zimske službe udario je i pregazio svog mladog kolegu (29) grtalicom za snijeg. Muškarac je poginuo na mjestu nesreće, prenose austrijski mediji.

Snijeg na bečkom aerodromu

Trenutno je na tom aerodromu angažovano oko 200 zaposlenih i preko 100 vozila na poslovima čišćenja snijega i odleđivanja. U posljednjih dvanaest sati očišćeno je oko 1.000 kamiona snijega, ukupne težine približno 15.000 tona, međutim obimne padavine ne prestaju.

Saobraćajni kolaps i nesreće

Problema je bilo i sa željezničkim uslugama jer su vozovi na novoj zapadnoj liniji u Donjoj Austriji mogli saobraćati samo po jednoj šini zbog kvara. To je rezultiralo kašnjenjima i nekim otkazivanjima, izvještavaju lokalni mediji.

Od Koruške do Donje Austrije, brojni putevi su također neprohodni. Prema podacima Auto-moto kluba Austrije (ÖAMTC), teška teretna vozila se na mnogim dionicama zaglavljuju na snijegom prekrivenim putevima, blokirajući saobraćaj, a dešavaju se i nesreće. Vozačima se savjetuje da odgode nebitna putovanja za kasnije.

Od četvrtka navečer, 450 vatrogasnih jedinica u Donjoj Austriji reagovalo je na 374 incidenta. Većina njih se dogodila na jugu države, ali su teško pogođeni i područje St. Pultena (St. Pöltena) i okrug Mudling (Mödling).

Vatrogasci u Beču su prvenstveno reagovali na manje nesreće u kojima su učestvovali automobili ili zaglavljeni kamioni. Također su morali uklanjati oboreno drveće i slomljene grane sa cesta.

Gradovi bez struje

Obiman snijeg je poremetio i snabdijevanje električnom energijom u nekim dijelovima Austrije, posebno u pokrajinama Štajerska (Steiermark) i Gradišće (Burgenland).

U petak ujutro je, prema izvještajima lokalnih medija, oko 30.000 domaćinstava ostalo bez struje u Štajerskoj. Južna, istočna i zapadna Štajerska, kao i područje Graza, posebno su pogođeni. Dva visokonaponska dalekovoda su čak oštećena, što dodatno govori o problemima koje je napravio snijeg u toj pokrajini.

Obilne snježne padavine i snježni nanosi doveli su do brojnih poziva vatrogascima u Gradišću. Na mnogim mjestima preko noći je padao izuzetno jak snijeg, a neka područja su primila više od 30 centimetara svježeg snijega. Čitavi gradovi su ostali bez struje, a škole su danas ostale zatvorene, navodi Kronen Zeitung.

