Kolaps na saobraćajnicama Austrije, letovi obustavljeni, brojni gradovi bez struje

Austrija se jutros probudila pod debelim snježnim pokrivačem koji je izazvao potpuni saobraćajni kolaps. Veliki problemi nastali su i na aerodromu u Beču gdje su letovi privremeno obustavljeni. Prilikom čišćenja snijega nažalost je jedan radnik komunalne službe poginuo, a brojni gradovi su ostali bez struje.Tragična nesreća dogodila se u petak ujutro u Linz-Ebelsbergu. Radnik zimske službe udario je i pregazio svog mladog kolegu (29) grtalicom za snijeg. Muškarac je poginuo na mjestu nesreće, prenose austrijski mediji. Snijeg na bečkom aerodromu Trenutno je na tom aerodromu angažovano oko 200 zaposlenih i preko 100 vozila na poslovima čišćenja snijega i odleđivanja. U posljednjih dvanaest sati očišćeno je oko 1.000 kamiona snijega, ukupne težine približno 15.000 tona, međutim obimne padavine ne prestaju.

Saobraćajni kolaps i nesreće Problema je bilo i sa željezničkim uslugama jer su vozovi na novoj zapadnoj liniji u Donjoj Austriji mogli saobraćati samo po jednoj šini zbog kvara. To je rezultiralo kašnjenjima i nekim otkazivanjima, izvještavaju lokalni mediji. Od Koruške do Donje Austrije, brojni putevi su također neprohodni. Prema podacima Auto-moto kluba Austrije (ÖAMTC), teška teretna vozila se na mnogim dionicama zaglavljuju na snijegom prekrivenim putevima, blokirajući saobraćaj, a dešavaju se i nesreće. Vozačima se savjetuje da odgode nebitna putovanja za kasnije. Od četvrtka navečer, 450 vatrogasnih jedinica u Donjoj Austriji reagovalo je na 374 incidenta. Većina njih se dogodila na jugu države, ali su teško pogođeni i područje St. Pultena (St. Pöltena) i okrug Mudling (Mödling). Vatrogasci u Beču su prvenstveno reagovali na manje nesreće u kojima su učestvovali automobili ili zaglavljeni kamioni. Također su morali uklanjati oboreno drveće i slomljene grane sa cesta.

Gradovi bez struje Obiman snijeg je poremetio i snabdijevanje električnom energijom u nekim dijelovima Austrije, posebno u pokrajinama Štajerska (Steiermark) i Gradišće (Burgenland). U petak ujutro je, prema izvještajima lokalnih medija, oko 30.000 domaćinstava ostalo bez struje u Štajerskoj. Južna, istočna i zapadna Štajerska, kao i područje Graza, posebno su pogođeni. Dva visokonaponska dalekovoda su čak oštećena, što dodatno govori o problemima koje je napravio snijeg u toj pokrajini.