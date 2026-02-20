De Gol je sve predvidio: Je li Francuska cijelo vrijeme bila u pravu o Americi i Evropi?

Evropski lideri koji su se okupili na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji prošlog vikenda pronašli su određenu utjehu u manje oštrom tonu koji je zauzela Amerika. Dok je prošle godine njen potpredsjednik J. D. Vance ranio i uznemirio evropske saveznike, ove godine Marco Rubio, državni sekretar, bio je ljubazniji kritičar. Ali kritičar je ipak bio, i Evropljani su otišli s osjećajem da su, u Trumpovom svijetu, prepušteni sami sebi. To je dovoljno uznemirujuće. No, dok Trumpova nepredvidivost izaziva duboku zabrinutost među Evropljanima, njih muči i još jedna neugodna misao: nelagodna sumnja da je možda Francuska cijelo vrijeme bila u pravu, navodi se u analizi The Economista.

Upozorenje Adenaueru

Nijedna druga evropska zemlja nije bila tako dosljedno skeptična prema pouzdanosti svog transatlantskog saveznika niti pokazivala tako upornu odlučnost da djeluje samostalno. Ubrzo nakon što je Charles de Gaulle postao vođa Francuske 1958. godine, upozorio je Konrada Adenauera, tadašnjeg njemačkog kancelara, da Amerikanci „nisu pouzdani, nisu naročito čvrsti i ne razumiju ništa o historiji ili Evropi“. Razmišljajući o promjenjivoj ravnoteži svjetske moći, general je rekao jednom savjetniku: „Svakog dana mogu se dogoditi najneobičniji događaji… Amerika bi mogla… postati prijetnja miru.“ Do 1966. godine de Gaulle je izgradio nuklearnu bombu, povukao Francusku iz integrirane vojne komande NATO-a i protjerao američke vojnike s francuskog tla.

Emmanuel Macron ne propušta priliku da prizove svog unutrašnjeg de Gaullea. Već skoro deceniju predsjednik zamara evropske lidere svojim pozivima na „stratešku autonomiju“. Oni su na to reagirali kolutanjem očiju ili ravnodušnošću. Kada je Macron rekao za The Economist 2019. godine da NATO doživljava „moždanu smrt“, njegovi saveznici optužili su ga da pokušava razbiti transatlantski savez. Prošle sedmice izjavio je da se Evropa suočava s „otvoreno neprijateljskom“ Amerikom koja želi ništa manje nego njeno „rasparčavanje“, te da je trenutak „duboki geopolitički raskid“.

U evropskim prijestolnicama koje su tradicionalno više okrenute Atlantiku, mogućnost da ostanu same bez Amerike izaziva uznemirenost. U Parizu—koji ima potpuno nezavisno nuklearno odvraćanje, lansira vlastite satelite, osigurava sebi nuklearnu energiju i proizvodi vlastite borbene avione—taj trenutak djeluje kao potvrda vlastitih stavova. Ipak, ako je Francuska cijelo vrijeme bila u pravu kada je riječ o većoj evropskoj strateškoj nezavisnosti, zašto se to nije dogodilo? Odgovori se mogu grubo svrstati u tri kategorije: Francuska je bila u pravu, ali prerano; bila je u pravu, ali nije bila uvjerljiva; i bila je u pravu, ali je svima išla na živce.

Ako je Francuska prerano iznijela svoje upozorenje, to je zato što su njeni saveznici s pravom poslijeratni Pax Americana smatrali ne prijetnjom ili poniženjem, nego garancijom koja je držala Zapad na okupu. De Gaulle je, naročito nakon Suecke krize 1956. godine, zaključio da se Americi ne može u potpunosti vjerovati. Britanija, francuski saveznik tokom Sueca, izvukla je suprotan zaključak: procijenivši da ne može djelovati bez američke podrške, još se čvršće vezala za njih. Nepovjerenje prema Americi navelo je Francusku da diverzificira svoje saveze mnogo prije nego što je to postalo moderno. No, Britanija je Ameriku vidjela kao produžetak same sebe, dok Njemačka nakon rata nije bila u stanju samostalno afirmirati svoju moć. Oni i druge evropske zemlje osjećali su se najsigurnije pod američkim zaštitnim krilom i francuske pokušaje nezavisnosti smatrali su ne samo pogrešnim nego i opasnim—potezom koji bi mogao ubrzati američko povlačenje.

Da je Francuska u potpunosti slijedila vlastitu logiku, možda bi spriječila dio skepticizma. Ipak, decenijama je Francuska (kao i druge evropske zemlje) vodila socijalne politike koje su oslabile njenu sposobnost da izgradi stratešku snagu. Čak i danas troši više od šest puta više na penzije nego na odbranu—i pritom se zadužuje. Kako je moguće, pitaju kritičari, govoriti o strateškoj autonomiji ako zavisite od finansijskih tržišta da biste isplatili penzionere? Osim toga, francuska strategija „Kupuj evropsko“ dugo je smatrana prodajnom kampanjom za francusku vojnu opremu. Kada Francuska poziva na zajedničko zaduživanje radi ponovnog naoružavanja Evrope, njeni saveznici čuju: neka neko drugi plati. Kada poziva na veća izdvajanja za evropsku odbranu, oni čuju: više ugovora za francuske proizvođače borbenih aviona, projektila i motora.

A tu je i—kako to reći?—ton. Francuska sebe smatra ozbiljnim saveznikom u Evropi i NATO-u i ne razumije zašto njene ideje nailaze na otpor. Drugi smatraju njen nadmeni način nametanja tih ideja nepodnošljivim. De Gaulle je ostavio francusku stolicu u Briselu praznom šest mjeseci, bojkotujući sastanke kako bi iznudio promjene pravila odlučivanja. Zemlje centralne i istočne Evrope nisu zaboravile kako im je Jacques Chirac, tadašnji predsjednik, rekao da su podrškom američkom ratu u Iraku „propustile dobru priliku da šute“. Kada je Macron stavio pilotske naočale tokom govora u Davosu kako bi prikrio krvavo oko, to je bila klasična Francuska: prkosna, elegantna, možda smiješna, ali nesumnjivo upečatljiva. Neki su to voljeli. Neki nisu.

Ponekad je previše spora

Francuska je, naravno, činila i greške. De Gaulleovo demonstrativno suprotstavljanje Americi bilo je djelomično pokušaj očuvanja statusa velike sile uprkos često brutalnom povlačenju iz kolonijalnog carstva. Njene ambicije postimperijalnog utjecaja ponekad su se izjalovile, kao u Sahelu, gdje je Rusija iskoristila lokalno nezadovoljstvo Francuskom. Francuska rado podržava jačanje Evrope kada joj to odgovara, ali ga bez oklijevanja blokira kada joj ne odgovara (kao u slučaju trgovinskog sporazuma s Mercosurom).

Bodljikava, ponosna, ponekad frustrirajuća, Francuska je često zemlja koja nervira druge. „Francuska ne može biti Francuska bez veličine“, napisao je general. Dok evropski lideri razmatraju posljedice transatlantskog raskola, neki se i dalje nadaju da je to prolazni trenutak. Drugi su zastrašeni troškovima samostalnog djelovanja. Ismijavana, odbacivana i omalovažavana, Francuska je dugo razmišljala drugačije o svijetu i rijetko se bojala to reći. Ne očekujte da će joj drugi Evropljani odati priznanje, čak i kada se s njom slože.