Prva reakcija Trampa nakon što je Vrhovni sud srušio carine: "Sramota"

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država danas je presudio da je predsjednik Donald Tramp prekršio savezni zakon kada je samovoljno uveo sveobuhvatne carine na međunarodnoj razini. Odluka predstavlja ozbiljan udarac za Bijelu kuću po pitanju koje je ključno za Trampovu vanjsku i ekonomsku politiku, prenosi CNN.

Ova presuda se smatra jednim od najtežih poraza koje je druga Trampova administracija doživjela pred Vrhovnim sudom, u kojem većinu čine konzervativni suci. Naime, prošle godine sud je u nekoliko hitnih odluka često stajao na strani predsjednika u slučajevima koji su se odnosili na imigraciju, smjene čelnika nezavisnih agencija i duboke rezove u državnoj potrošnji.

Većinsko mišljenje, uz koje se složilo šest od devet sudaca, napisao je predsjednik suda Džon Roberts. U obrazloženju stoji da su carine nezakonite jer je Tramp njima prekoračio svoje ovlasti.

- Predsjednik sebi prisvaja izvanrednu ovlast da jednostrano nameće carine neograničenog iznosa, trajanja i opsega", naveo je Roberts u ime suda.

Donald Tramp je odluku Vrhovnog suda nazvao "sramotom", rekla je za NBC News osoba bliska predsjedniku. Američki predsjednik sastao se s dvostranačkom skupinom guvernera i jutros je rekao prisutnima da ima rezervni plan, dodaje se u izvještaju. Bijela kuća još se nije formalno oglasila o presudi.