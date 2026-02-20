Nakon haosa s elektronskim glasanjem, Merc ponovo izabran za lidera CDU-a s 91 posto glasova

Kancelar Fridrih Merc u petak je ponovo izabran za lidera Kršćanske demokratske unije (CDU), osvojivši 91,2 posto glasova delegata nakon dana obilježenog značajnim tehničkim problemima i kašnjenjima.

Stranka je planirala koristiti tablete za brzo digitalno glasanje na kongresu u gradu Štutgart, a rezultati su se očekivali u roku od nekoliko minuta. Međutim, ponovljeni tehnički kvarovi primorali su organizatore da u potpunosti odustanu od digitalnog glasanja i podijele tradicionalne papirne listiće za približno 1.000 delegata, što je znatno usporilo proces.

Glasanje se smatralo važnim pokazateljem Mercovog autoriteta i kao lidera stranke i kao kancelara, nakon izborne pobjede CDU/CSU prošlog maja. Njegov rezultat nadmašio je onaj iz 2024. godine, kada je osvojio 89,8 posto glasova delegata.

Stranački zvaničnici nisu odmah ponudili objašnjenje za problem s digitalnim glasanjem niti su željeli komentarisati spekulacije o mogućem kibernetičkom napadu ili drugim uzrocima.