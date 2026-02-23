Viktor Fleming: 143. godišnjica rođenja jednog od najboljih američkih reditelja

Na današnji dan 1883. godine, rođen je američki filmski režiser Viktor Fleming (Victor Fleming), dobitnik Oskara za režiju, koji je svjetsku slavu stekao filmovima "Prohujalo s vihorom" i "Čarobnjak iz Oza". Fleming je 1932. godine počeo raditi za MGM, a režirao je neke od najprestižnijih filmova studija. U filmovima “Crvena prašina”, “Bombshell” i “Reckless” nastupila je Džin Harlou (Jean Harlow), dok su “Otok s blagom” i “Kapetan Hrabrost” bili pustolovni filmovi. Godine 1939., snimio je svoja dva najslavnija filma, “Čarobnjak iz Oza” i "Prohujalo s vihorom". Njihova slava zasjenila je njihovog reditelja. U njegovoj verziji filma “Dr. Jekyll i g. Hyde” (1941.), glavnu ulogu tumačio je Spenser Trejsi (Spencer Tracy). Preminuo je iznenada od srčanog udara, 6. januara 1949., nakon što je završio film “Ivana Orleanska” s glumicom Ingrid Bergman u glavnoj ulozi. Flemingova verzija Ivaninog života za mnoge filmofile je najbolja, a, uprkos podijeljenim kritikama, film je osvojio dva Oskara od sedam nominacija.

Rođen njemački kompozitor Georg Fridrih Hendl 1685. - Rođen njemački kompozitor Georg Fridrih Hendl (Georg Friedrich Handel), uz Johana Sebastijana Baha (Johann Sebastian Bach) najistaknutiji barokni muzičar. Stvarao je opere izrazite dramatike i bogate melodike, u žanru italijanskih opera-serija, a oratorijumima je dao monumentalni vokalno-orkestarski oblik i izdvojio ih iz crkvene muzike. Djela: opere "Rinaldo", "Julije Cezar", "Aleksandar", "Kserks", oratorijumi "Mesija", "Izrael u Egiptu", "Juda Makabejac", "Samson", "Saul", orkestarske svite "Muzika na vodi", "Muzika za vatromet". 1792. - Umro engleski slikar Džošua Rejnolds (Joshua Reynolds), jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije u Londonu, 1768., i njen prvi predsjednik. Snažno je utjecao na englesko slikarstvo, ne samo umjetničkim djelima nego i kao autor zanimljivih rasprava o toj vrsti umjetnosti. 1821. - Preminuo engleski pisac Džon Kits (John Keats), jedan od od najvećih pjesnika engleske književnosti, čije stihove odlikuju izuzetna melodičnost i sažet i veoma izražajan pjesnički idiom. Pokloništvo pred antičkom kulturom spojio je s novom osjećajnošću modernog čovjeka i s fluidnim, mada simetričnim oblicima koje je pretežno sam stvorio. Njegovi soneti, spjev "Endimion", pjesme "Oda slavuju", "Oda grčkoj urni", "Oda jeseni" spadaju među najljepša poetska djela napisana na engleskom jeziku, a "Pisma" su značajan prilog razvitku novije estetičke misli. 1855. - Umro njemački matematičar, fizičar i astronom Karl Fridrih Gaus (Johann Carl Friedrich Gauß), osnivač matematičke škole i direktor astronomske opservatorije u Getingenu, tvorac više geodezije i teorije površi. Pronašao je niz metoda u teoriji brojeva, algebri, geometriji, analizi, astronomiji, otvorio novu etapu u razvoju diferencijalne geometrije i postavio temelje savremene nebeske mehanike i astronomije. Konstruirao je geodetski instrument heliotrop. Više matematičkih pojmova nazvano je po njemu - Gausov algoritam, Gausova konstanta, Gausova krivina, Gaus-Krigerova projekcija. Jedinica za magnetnu indukciju nazvana je "gaus", ali se sada, u čast srpskog naučnika Nikole Tesle, u Međunarodnom sistemu jedinica koristi isključivo oznaka "tesla". Djela: "Disqusicciones arithmeticae sapra superFicijes curvas", "Teorija motus korporum cel coelestium". 1883. - Rođen njemački filozof Karl Teodor Jaspers (Theodor), tvorac filozofije egzistencije. Po završetku medicinskog fakulteta radio je na Psihijatrijskoj klinici u Hajdelbergu, a potom bio profesor filozofije dok ga 1937. nisu otpustili nacisti, jer je osuđivao njihovu politiku. Smatrao je da filozofija mora da se bavi smislom cjeline stvarnosti, totalitetom, koji se ne otkriva proučavanjem empirijskog svijeta, nego je stvara pojedinac težnjom da sebe ostvari kao autentičnu ličnost. Takva ličnost ne izgrađuje smisao cjeline u obliku pojmova, već intuitivnog unutrašnjeg doživljaja koji je nazvao filozofskom vjerom kojom čovjek dolazi u kontakt s transcendencijom - Bogom. Objavio je 25 knjiga iz oblasti psihijatrije i filozofije. Djela: "Opća psihopatologija", "Psihologija pogleda na svijet", "Filozofija", "Um i egzistencija", "O istini", "O izvoru i cilju istorije", "Filozofska vjera". 1898. - Francuski pisac Emil Zola uhapšen zbog objavljivanja otvorenog pisma predsjedniku Francuske, pod naslovom "Optužujem", u kojem je vladu optužio za antisemitizam i montirani sudski proces protiv kapetana Alfreda Drajfusa.

