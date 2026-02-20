NAPETOSTI

Počela evakuacija američkih trupa iz Katara i Bahreina: Posljednje pripreme pred napad na Iran?

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi izvršio pritisak na Teheran

Baza Al-Udeid. Platforma X

M. Až.

20.2.2026

Više stotina američkih vojnika evakuisano je iz vojnih baza u Kataru i Bahreinu.

Evakuacija je počela iz vazduhoplovne baze Al Udeid u Kataru, koja je prošlog ljeta bila meta iranskih raketa. Iranske trupe su napale ovu bazu kao odmazdu nakon što su Sjedinjene Američke Države izvršile bombardovanje postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Iranu.

Situacija oko Irana ostaje napeta, nakon što su predstavnici Vašingtona i Teherana ove sedmice održali razgovore u Ženevi u Švajcarskoj. Razgovori su protekli bez konačnog dogovora.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi izvršio pritisak na Teheran da prihvati zahtjeve Vašingtona u vezi sa nuklearnim sporazumom, ali je naglasio da i dalje preferira diplomatsko rješenje, prenosi "Wall Street Journal", pozivajući se na izvore.

Prema navodima izvora upoznatih sa temom, potencijalni početni napad bio bi usmjeren na nekoliko vojnih ili vladinih objekata i mogao bi biti izveden u roku od nekoliko dana.

# BAHREIN
# IRAN
# SAD
# KATAR
# AL UDEID
Popularno
