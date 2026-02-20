Zašto je presuda Vrhovnog suda težak udarac za Trampa?

Donald Tramp mjesecima je upozoravao da bi odluka Vrhovnog suda poput ove predstavljala katastrofu.

- Ako bi sud ograničio moju sposobnost uvođenja ovih carina, to bi bila ekonomska i nacionalno-sigurnosna katastrofa - izjavio je.

Šesteročlana većina sudija Vrhovnog suda danas je presudila protiv Trampa, zanemarujući njegove zabrinutosti.

Sudije su istakle da Kongres, a ne predsjednik, ima ovlast uvođenja carina. Također, nijedna odredba Zakona o vanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977. godine, na koju se Tramp oslanjao, ne daje predsjedniku tako široka ovlaštenja.

Odluka suda predstavlja rijedak oblik kontrole nad širokom primjenom izvršnih ovlasti Trampove administracije. Većina sudija u prethodnoj godini pokazala je spremnost dopustiti Trampu da nastavi provoditi svoje programe, posebno u oblasti imigracije i preoblikovanja savezne administracije, čak i dok su pravni izazovi prolazili kroz sudski sistem, piše BBC.

Oslabljena pregovaračka pozicija

Ovaj slučaj, koji je ubrzano proslijeđen kroz sudski sistem, zatvara vrata širokom tumačenju predsjedničkih ovlasti. Uz nekoliko drugih velikih slučajeva koji uključuju kontroverznu upotrebu izvršne vlasti – poput nastojanja da se ukine pravo na državljanstvo po rođenju ili smijeni guverner Federalnih rezervi – ovo možda neće biti jedini Trampov neuspjeh u narednim mjesecima.

Analitičar BBC-a Entoni Zurker piše: "U najmanju ruku, ova odluka slabi Trampovu pregovaračku poziciju pri pokušaju prisiljavanja drugih država na ustupke SAD te narušava njegovu sliku nepobjedivosti."

- Slabost rađa slabost, a američki trgovinski partneri sada bi mogli biti ohrabreni zauzeti čvršći stav prema SAD nakon što su predsjednikove ovlasti u vezi s carinama ograničene. Ova odluka također otvara mogućnost da bi Trampova administracija mogla morati vratiti velik dio prihoda od carina prikupljenih tokom protekle godine - dodaje Zurker.

Presedan Vrhovnog suda

Iako su sudije prepustile detalje nižem sudu, Bret Kavano je u svom izdvojenom mišljenju upozorio da će proces vjerojatno biti "zbrka". Trampova administracija imala je dovoljno vremena pripremiti se za ovu odluku. Presedani Vrhovnog suda, kao i stav mnogih sudija tokom rasprave prošlog novembra, ukazivali su da nepovoljan ishod za predsjednika nije neizvjestan.

Trampov glavni trgovinski savjetnik Džejmison Grir rekao je prošlog mjeseca da Bijela kuća ima "puno različitih opcija" ako carine budu poništene.

- Realnost jest da će predsjednik i ubuduće imati carine kao dio svoje trgovinske politike - naglasio je.

Međutim, druge opcije su ograničenije, zahtijevaju detaljne izvještaje vladinih agencija i postavljaju restrikcije u pogledu opsega i trajanja novih carina. Vrijeme kada je predsjednik mogao jednim potezom pera ili klikom na Truth Social uvesti troznamenkaste carine prošlo je. Nove carine zahtijevat će duži pripremni period, dajući drugim državama više vremena za reakciju.

Predstojeće obraćanje

Ako Tramp želi ponovno slobodne ruke za uvođenje novih carina, može tražiti izričito ovlaštenje Kongresa, ali uz tijesnu republikansku većinu u Zastupničkom domu i Senatu te s nadolazećim međuizborima, uspjeh takvog poteza djeluje malo vjerovatno.

Odluka također smanjuje političku ranjivost republikanskih saveznika koji su ranije podržavali nepopularne carine, jer su potencijalni napadi demokrata u ključnim saveznim državama i izbornim okruzima sada ublaženi.

Današnja presuda stvorit će neugodan trenutak kada Tramp održi svoje godišnje obraćanje o stanju nacije pred zajedničkom sjednicom Kongresa, pred sucima koji su upravo ograničili jedan od ključnih stubova njegove trgovinske politike, piše Zurker.