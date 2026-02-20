Muškarac se pretvarao da vodi azil, a životinje je izgladnjivao do smrti

Muškarav iz Eseksa osuđen je na pet godina zatvora zbog, kako je sudac opisao, "dugotrajnog barbarskog zlostavljanja, okrutnosti i zanemarivanja" životinja. Oaveed Rahman (26) uzeo je novac od vlasnika pasa pretvarajući se da vodi centar za udomljavanje, dok je životinje u stvarnosti izgladnjivao do smrti u stravičnim uslovima, prenosi Sky News.

Horor u lažnom azilu

Rahman je vodio navodni centar za udomljavanje pod nazivom "Save A Paw" u mjestu Crays Hill. Kada su službenici u maju prošle godine pretražili lokaciju, otkrili su zastrašujući prizor: ostaci 41 psa pronađeni su u prljavim boksovima i kavezima prekrivenim izmetom, bez hrane i vode. Mnogi psi bili su izrazito pothranjeni.

Spašeno je 21 pas i jedna mačka, ali tri psa bila su u toliko teškom stanju da su morali biti eutanazirani. Jedna spašena pudlica kasnije je oslijepila. Vlasnici ljubimaca koji su Rahmanu platili za brigu o životinjama plakali su u sudnici dok je tužiteljstvo iznosilo detalje.

Veterinarka Ejmi Kuper, koja je bila na imanju, u izjavi pročitanoj na sudu rekla je: "Iskreno mogu reći da je ono što sam osjetila i vidjela bilo najstrašnije što sam ikada doživjela. Već nakon prvog općeg pregleda bilo je jasno da sve te životinje pate."

Prevara i sudska presuda

Tijekom suđenja na Krunskom sudu u Basildonu navedeno je da je Rahman od svojih 11 žrtava uzeo oko 4.800 funti. Obmanjivao je ljude da mu predaju svoje pse, često tražeći novac za njihovo udomljavanje ili rehabilitaciju.

Sudac Ričard Konli, obraćajući se Rahmanu putem videoveze iz zatvora, rekao je da je njegova prijevara bila "čin izdaje epskih razmjera koji je uništio mnoge živote". Dodao je: "Mnoge životinje koje ste primili bile su podvrgnute dugotrajnom barbarskom zlostavljanju, okrutnosti i zanemarivanju. Neke od njih su zbog toga izravno i uginule."

Nakon izricanja presude, jedna od žrtava povikala je u sudnici: "J****i gade, nadam se da ćeš istrunuti tamo, prljavi gade."

Poziv na strožu regulaciju

U spašavanju i udomljavanju preživjelih pasa pomogle su organizacije RSPCA, Dogs Trust i National Animal Welfare Trust. Policija je potvrdila da spašene životinje, među kojima su jazavčar, francuski buldog, chow chow i križanac stafordskog terijera, sada "napreduju" u novim domovima.

Glasnogovornik RSPCA opisao je slučaj kao "izuzetno potresan za sve" te naglasio da je "trenutni nedostatak regulacije i nadzora" centara za udomljavanje "velika briga". Adam Levi iz organizacije Dogs Trust dodao je da slučaj "naglašava hitnu potrebu za strožom regulacijom organizacija za udomljavanje, uključujući licenciranje i redovne inspekcije".

Rahman je ranije priznao krivnju po 11 tačaka za prijevaru i jednoj za uzrokovanje nepotrebne patnje životinjama. U petak je priznao i dodatnu optužbu za posjedovanje psa pasmine XL bully, koja je zabranjena. Osuđen je na ukupnu kaznu od pet godina zatvora, uz doživotnu zabranu držanja životinja.