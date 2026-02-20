Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRASTIČNA KONTROLA

Putin potpisao zakon koji omogućava isključivanju komunikacija na zahtjev FSB-a

Operateri neće snositi odgovornost za prekide mreže ako su povezani s nalogom sigurnosne službe

Vladimir Putin. AP

Anadolija

20.2.2026

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u petak zakon kojim se telekomunikacioni operateri obavezuju da isključe komunikacije na zahtjev Federalog sistema bezbjednosti (FSB), u slučajevima koji će biti definisani predsjedničkim uredbama, javila je državna novinska agencija Tass.

Prema zakonu, operateri komunikacija neće snositi odgovornost za prekide u mreži ukoliko je isključenje povezano s nalogom FSB-a.

Mjeru je u trećem i konačnom čitanju u utorak usvojila Državna Duma.

Kako se navodi u obrazloženju, cilj zakona je očuvanje sigurnosti u područjima koja su u nadležnosti FSB-a te suzbijanje terorizma.

# FSB
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.