Putin potpisao zakon koji omogućava isključivanju komunikacija na zahtjev FSB-a

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u petak zakon kojim se telekomunikacioni operateri obavezuju da isključe komunikacije na zahtjev Federalog sistema bezbjednosti (FSB), u slučajevima koji će biti definisani predsjedničkim uredbama, javila je državna novinska agencija Tass.

Prema zakonu, operateri komunikacija neće snositi odgovornost za prekide u mreži ukoliko je isključenje povezano s nalogom FSB-a.

Mjeru je u trećem i konačnom čitanju u utorak usvojila Državna Duma.

Kako se navodi u obrazloženju, cilj zakona je očuvanje sigurnosti u područjima koja su u nadležnosti FSB-a te suzbijanje terorizma.