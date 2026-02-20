PORUKA TEHERANU

Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o poštenom sporazumu

Američki predsjednik tvrdi da je 32.000 ljudi ubijeno u Iranu u relativno kratkom vremenskom periodu

Donald Tramp.

Anadolija

20.2.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u petak je pozvao iranske lidere da pregovaraju o, kako je rekao, poštenom sporazumu, kritikujući pritom stanje ljudskih prava u Iranu i izražavajući simpatije prema iranskom narodu.

- Bolje im je da pregovaraju o poštenom sporazumu - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

- Znate, narod Irana je mnogo drugačiji od lidera Irana i to je vrlo, vrlo, vrlo tužna situacija - kazao je Tramp, dodajući da je 32.000 ljudi tamo ubijeno u relativno kratkom vremenskom periodu.

Ranije u petak, Tramp je rekao da razmatra ograničeni vojni napad kako bi izvršio pritisak na Iran da postigne dogovor, ne iznoseći dodatne detalje.

