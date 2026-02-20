Izrael je na rat u Gazi potrošio 112 milijardi dolara, obnova enklave mogla bi koštati oko 70 milijardi i trajati decenijama

Od početka rata u Pojasu Gaze Izrael je potrošio desetine milijardi dolara na vojne operacije koje su ostavile razorne posljedice po palestinsku teritoriju, dok su troškovi značajno opteretili izraelsku ekonomiju.

Ukupna šteta

Prema procjenama, ukupna ekonomska šteta rata iznosi oko 112 milijardi dolara. Bivši vojni ekonomski savjetnik izraelske vojske Gil Pinchas procijenio je početkom 2025. godine da je rat Izrael koštao oko 48 milijardi dolara u prvoj godini sukoba, što znači ogroman dnevni trošak.

Istovremeno, Philippe Lazzarini, šef UNRWA, naveo je da je tokom pojedinih faza sukoba u prosjeku dnevno stradalo oko 100 Palestinaca.

Precizni podaci o potrošnji isključivo na municiju nisu javno dostupni, što je standardno za vojne budžete. Pinchas je naveo da je Izrael od početka rata izdvojio 108 milijardi dolara za municiju i naoružanje, iako nije sav kupljeni materijal iskorišten.

Dio troškova odnosi se na nabavku oružja od domaćih proizvođača, što je ublažilo negativne posljedice rata na ekonomiju kroz poticanje vojne industrije.

Značajan dio ukupnih troškova povezan je i s mobilizacijom velikog broja vojnika. Od oko 465.000 izraelskih rezervista, više od 300.000 raspoređeno je tokom prve godine sukoba, uz dodatnih 170.000 aktivnih vojnika.

Prema izraelskom ministarstvu finansija, oko 22,3 milijarde dolara potrošeno je samo na rezervne snage, dok su troškovi održavanja stalne vojske u 2025. godini procijenjeni na 4,9 milijardi dolara.

Procjene obnove

Prema izvještaju Univerziteta Brown o troškovima ratova za 2025. godinu, Sjedinjene Američke Države su Izraelu od 7. oktobra 2023. godine pružile oko 21,7 milijardi dolara vojne pomoći.

Uz to, američke operacije podrške Izraelu u Jemenu, Iranu i širem regionu koštale su između 9,65 i 12,07 milijardi dolara, što ukupna američka izdvajanja podiže na između 31,35 i 33,77 milijardi dolara.

Dok vojni troškovi nastavljaju rasti, procjene obnove razorene teritorije također su ogromne. Prema Ujedinjenim nacijama, obnova Pojasa Gaze mogla bi koštati oko 70 milijardi dolara i trajati decenijama.