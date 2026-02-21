Sjednicu Vijeća sigurnosti održao je predsjednik Rusije Vladimir Putin, prenosi Sputnik.

Na zasjedanju su prisustvovali i Vladimir Medinski (Vladimir Medinsky), koji je predvodio rusku delegaciju na nedavnim pregovorima s Ukrajinom i SAD-om u Ženevi (Geneva), kao i načelnik Glavne obavještajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov (Igor Kostyukov). Oni su članovima Vijeća sigurnosti podnijeli izvještaj o obavljenim razgovorima.

- Želio bih da Medinskom dam riječ, a potom i kolegi iz Ministarstva odbrane, kako bi podnijeli izvještaj, ali i da se stalni članovi Vijeća sigurnosti upoznaju sa rezultatima iz prve ruke - rekao je Putin.