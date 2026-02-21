Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PANIKA NA BLISKOM ISTOKU

Srbija hitno pozvala svoje građane da bježe iz Irana

Tramp izjavio da razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara s ciljem pritiska na Iran da potpiše novi nuklearni sporazum

Pojačane tenzije. AP

A. O.

21.2.2026

Zbog pojačanih tenzija i mogućeg pogoršanja sigurnosne situacije, Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je apel svim državljanima Srbije koji borave u Islamskoj Republici Iran da što prije napuste tu zemlju.

U međuvremenu, američki predsjednik Donalda Trampa (Donald Trump) izjavio je da razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara s ciljem pritiska na Iran da potpiše novi nuklearni sporazum. Govoreći tokom radnog doručka s guvernerima u Bijeloj kući, poručio je:

— Pretpostavljam da mogu reći da razmatram to.

Kako prenosi Fox News, Tramp je naglasio da su sve opcije na stolu.

Istovremeno, list New York Times objavio je da su stotine američkih vojnika povučene iz baze Al Udeid u Kataru, što se, prema navodima neimenovanih zvaničnika, tumači kao mjera predostrožnosti uoči mogućeg američkog napada na Iran. Također je navedeno da su američke snage izmještene i iz baza u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice.

Predsjednik Tramp u svojim istupima ističe da je i dalje posvećen pronalaženju diplomatskog rješenja kojim bi Iran prihvatio nova ograničenja svog nuklearnog programa. Ipak, više puta je upozorio da će Sjedinjene Američke Države upotrijebiti vojnu silu ukoliko pregovori ne urode plodom.

S druge strane, iranski zvaničnici poručuju da će, u slučaju napada na Iran, uslijediti odgovor usmjeren na američke ciljeve u regiji Bliskog istoka.

# SRBIJA
# IRAN
# DONALD TRUMP
# AL UDEID
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.