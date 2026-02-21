Srbija hitno pozvala svoje građane da bježe iz Irana

Zbog pojačanih tenzija i mogućeg pogoršanja sigurnosne situacije, Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je apel svim državljanima Srbije koji borave u Islamskoj Republici Iran da što prije napuste tu zemlju.

U međuvremenu, američki predsjednik Donalda Trampa (Donald Trump) izjavio je da razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara s ciljem pritiska na Iran da potpiše novi nuklearni sporazum. Govoreći tokom radnog doručka s guvernerima u Bijeloj kući, poručio je:

— Pretpostavljam da mogu reći da razmatram to.

Kako prenosi Fox News, Tramp je naglasio da su sve opcije na stolu.

Istovremeno, list New York Times objavio je da su stotine američkih vojnika povučene iz baze Al Udeid u Kataru, što se, prema navodima neimenovanih zvaničnika, tumači kao mjera predostrožnosti uoči mogućeg američkog napada na Iran. Također je navedeno da su američke snage izmještene i iz baza u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice.