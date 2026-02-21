Ubio je i odrubio joj glavu, pa lutao gradom natopljen krvlju

Italijanska policija saopćila je u petak da je identificiran osumnjičeni za odrubljivanje glave ženi u Firenci, za koju su mediji naveli da je riječ o 44-godišnjoj beskućnici iz Njemačke.

Kako je navedeno, policija je „pronašla obezglavljeno tijelo žene“ na napuštenoj lokaciji u Scandicciju, predgrađu toskanskog grada, nakon što je jedan beskućnik u srijedu obavijestio nadležne službe.

- Istraga je rezultirala zapljenom nekoliko predmeta, uključujući mačetu i nož s tragovima krvi, pronađenim u neposrednoj blizini tijela - saopćila je policija.

- Muškarac, već poznat policiji i trenutno hospitaliziran pod nadzorom, ozbiljan je osumnjičenik za brutalni zločin - dodaje se u saopćenju.

Prema navodima policije, osumnjičeni je primijećen s „višestrukim tragovima krvi“ na odjeći neposredno prije nego što je tijelo pronađeno.

Regionalni list La Nazione piše da je ubijena žena bila njemačka državljanka te da je bila poznata dobrotvornim organizacijama koje pomažu beskućnicima. Često se kretala tim područjem i posjećivala nekoliko javnih kuhinja.

Osumnjičeni je, prema pisanju medija, mlađi muškarac porijeklom iz Sjeverne Afrike, za kojeg je bilo poznato da ima problema s mentalnim zdravljem.

Navodi se i da su njih dvoje bili u kontaktu te da su dijelili improvizirano sklonište na tom području.