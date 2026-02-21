Planinar koji je ostavio djevojku da umre na planini proglašen krivim: Ipak neće ići u zatvor

Samo nekoliko metara ispod vrha najviše austrijske planine Grosglokner (Großglockner), Kerstin G. ostavljena je da se smrzne. Zbog njene smrti, sud u Insburku (Innsbrucku) je u petak njenom partneru Tomasu (Thomasu) P. izrekao petomjesečnu uslovnu kaznu zatvora i novčanu kaznu od 9.600 eura.

U obrazloženju presude navedeno je da je gubitak voljene osobe sam po sebi predstavljao ogroman teret za optuženog. Zbog toga je, kako prenosi njemački Bild, izrečena kazna bila znatno blaža od one koju je tražilo tužilaštvo" Thomas P. se na sudu branio riječima da je volio svoju djevojku te da mu je beskrajno žao zbog svega što se dogodilo.

Tužilaštvo je optužilo Tomasa P. da je kao iskusniji planinar i de facto vođa uspona napravio niz propusta. Zanemario je neiskustvo svoje četiri godine mlađe partnerice i nije osigurao adekvatnu opremu za teške zimske uslove.

Loša oprema

Zakašnjenje i loša oprema: Par je na uspon krenuo s dva sata zakašnjenja, a nesretna djevojka je na izuzetno zahtjevan alpski teren otišla u mekim cipelama, potpuno neprilagođenim za takve uslove.

Ignorisanje vremenskih prilika: Na posljednjoj tački s koje je bio moguć siguran povratak, Tomas je ignorisao pogoršanje vremena. Puhao je snažan vjetar brzine do 74 km/h, a iako su temperature iznosile minus osam stepeni Celzija, osjećaj hladnoće bio je minus 20 stepeni.

Umjesto da na vrijeme pošalje signal za pomoć, ženu je ostavio "bespomoćnu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentisanu" na planini i sam krenuo po spasioce.

Nelogičnosti u odbrani i propušteni pozivi u pomoć Tokom suđenja, Tomas P. je negirao da je djevojka imala problema tokom uspona, tvrdeći da je bila u odličnoj formi. Ipak, dokazi su pokazali drugačiju sliku.

Utvrđeno je da mu je Kerstin oko 12 sedmica prije kobnog 19. januara poslala poruku u kojoj je jasno napisala: "Za zimske uspone mi nedostaje iskustva" te da ne želi ići. Tomas na sudu te poruke nije znao objasniti.

Tehnički dokazi

Pokušaj poziva u 17:22 sati: Kerstin je pokušala pozvati hitnu pomoć u vrijeme za koje je on tvrdio da je bila "potpuno u redu". Poziv nije uspio jer je u panici pogrešno ukucala broj 149.

Poruka roditeljima: U 18:07 sati poslala je SMS roditeljima u kojem je pisalo: "Završili smo s usponom i idemo dole."

Propuštena prilika u 22:50 sati: Policijski helikopter je preletio to područje, ali par nije poslao nikakav signal za pomoć, iako su tada već bili u ozbiljnim problemima.

Tomas je tek pola sata iza ponoći uspio kontaktirati policiju, nakon što je ostavio djevojku. U tom trenutku, zbog olujnog vjetra, helikopter više nije mogao poletjeti. Kerstin nije preživjela noć u ledenom mrazu, preminula je na visini od oko 3.748 metara, samo 50 metara ispod samog vrha Grosgloknera.