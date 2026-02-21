Ukrajinci pogodili rusku fabriku za proizvodnju raketa Iskander i Orešnik

Napadnuta je fabrika u Rusiji koja proizvodi raketne sisteme Iskander i Orešnik, javili su ruski Telegram kanali.

Radi se o Votkinskoj mašinskoj fabrici (Votkinsk Machine Plant) u Udmurtskoj Republici (Udmurtija), a lokalni stanovnici su u chat grupama naveli da su pogođene radionice broj 22 i broj 36.

Guverner Udmurtske Republike, Aleksandar Brečalov (Aleksandr Brechalov), potvrdio je da je jedan od objekata u regiji pogođen.

Prema prvim nezvaničnim izvještajima, moguće je da ima žrtava, prenose ruski mediji.

Pojedini Telegram kanali tvrde da je postrojenje u Udmurtiji bilo meta krstarećih raketa Flamingo.